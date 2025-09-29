„Pontosan tudja, hogy megütött...” – járt volna a piros lap az Arsenal gólszerzőjének?

Nick Woltemade a 34. percben fejjel szerzett vezetést a Newcastle United számára a Premier League vasárnapi rangadóján. Az Arsenal hátvédje, Gabriel Magalhaes úgy vélte, a német válogatott támadó előtte szabálytalankodott, a feszültség pedig az egész mérkőzésen érezhető volt közöttük.

Ellentétük akkor csúcsosodott ki, amikor egy labda nélküli szituációban Gabriel arcon találta a német csatárt. Az esetre sem a játékvezető, sem a VAR nem reagált.

„A gólja után nem sokkal az arcomban éreztem a könyökét. Nagyon magason lehetett a karja, ezt csak úgy lehet kivitelezni. Jeleztem a bírónak, hogy nem helyes, ha valaki az arcomat találja el. Nem vagyok az a típus, aki ilyenkor földre esik, pedig megtehettem volna...”

Woltemade hozzátette: Gabriel a lefújás után bocsánatot kért, de ő ezt nem fogadta el.

„Pontosan tudja, hogy megütött. Egy bocsánatkérés nem oldja meg a problémát. Nem szeretem azt, ha valaki előbb megüt, majd másodpercekkel később elnézést kér. A kemény csaták a játék részei, de az ellenfél könyökének nincs helye az arcomban.”

A történtekről az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta a meccs után csak annyit mondott: nem látta az incidenst.

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ

Newcastle United–Arsenal 1–2 (Woltemade 34., ill. Merino 84., Gabriel 90+6.)