Tavaly kis híján Barcelonában kötött ki, most viszont a Real Madrid játékosa lehet Nico Williams

A madridi lap exkluzív anyaga szerint a királyi klub számára nagyon vonzó a spanyol válogatottal tavaly Európa-bajnokságot nyerő szélső profilja. A még mindig csak 22 éves labdarúgó robbanékony és a sajtó szempontjából is jó ázsióval rendelkezik. A klub megítélése szerint Williams futballszakmai és kereskedelmi szempontból is kiemelkedő potenciállal rendelkezik, s spanyol válogatottként tovább javíthat a klub imidzsén.

A Real szempontjából az sem elhanyagolható szempont, hogy Williams szerződtetésével a madridiak a nagy rivális FC Barcelona orra alá is borsot törhetnének – mint ismert, a tavaly nyári átigazolási időszakban már mindenki tényként kezelte Williams Katalóniába való szerződését, de az üzlet végül kútba esett, miután a szélső úgy döntött, hogy egy idényt még biztosan Bilbaóban tölt. A Barca végül Dani Olmót szerződtette azon a nyáron, majd Raphinha váratlan berobbanása után Williams megszerzése lekerült Laportáék napirendjéről. Madridban azzal is számolnak, hogy Williams megszerzése bizonyos mértékben ellenpontozná a barcás Lamine Yamal státuszát is, mint a spanyol labdarúgás jelenlegi legnagyobb csillaga.

Nico Williams esetleges érkezése értelemszerűen távozásokkal járna a királyi klubnál, a Marca szerint a baszk játékos megszerzése esetén Rodrygo búcsúzására lenne a legnagyobb esély. A brazil szélsőről az elmúlt hetekben több forrás is azt írta, hogy elégedetlen a csapatban betöltött szerepében, de a játékos később a közösségi oldalain cáfolta a pletykákat, mondván, hogy maradni szeretne.

Azt egyelőre nem tudni, hogy magának Williamsnek mi a véleménye a transzferről, de a Marca előbányászott egy interjút a tavalyi kontinenstornáról, ahol a játékost arról kérdezték, hogy ki az a labdarúgó, akivel még soha nem játszott együtt, de szeretne a csapattársa lenni, legyen az klubcsapatnál vagy a válogatottban. Nico Williams habozás nélkül Mbappét nevezte meg, majd egy másik rádióműsorban elmondta, hogy gyerekkorában a francia világbajnok volt az egyik példaképe, hozzátéve, hogy nagyon hasonló a játékstílusuk.

Egy biztos: Madridban tisztában vannak vele, hogy Williams komoly fogás lenne az átigazolási piacon, hiszen a játékos 58 millió eurós kivásárlási ára nem egy borsos összeg egy „galaktikus” potenciállal rendelkező, de már bizonyított futballistáért.

A spanyol válogatott labdarúgó (aki a pálya bal és jobb szélén egyaránt bevethető) a jelenlegi idényben 44 tétmeccsen 11 gólt és hét gólpasszt jegyez az Athletic Bilbaóban.