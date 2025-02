Rüdiger, Alaba és Vázquez is visszatérhet a Real Madrid Manchester City elleni BL-visszavágójára

A Real Madrid szombaton 16.15-től az Osasuna vendégeként lép pályára a La Liga 24. fordulójában. A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón a „királyiakat” irányító Carlo Ancelotti jó hírekkel szolgált néhány eddig sérült játékosával kapcsolatban.

„Jó formában vagyunk és rendkívül motiváltak vagyunk. Ez egy remek lehetőség, hogy a tabella élén maradjunk és ez a célunk. Nem lesz könnyű jó eredményt elérnünk, de szeretnénk megszilárdítani a helyünket. Látnunk kell, hogy megismétlődnek azok a jó dolgok, amiket a Manchester City ellen tettünk” – fogalmazott Carlo Ancelotti, aki három védőjének, Antonio Rüdigernek, David Alabának és Lucas Vázqueznek az állapotáról is beszélt.

„Javulnak. Hétfőn egyénileg dolgoztak, majd kedden térnek vissza a csapathoz és bevethetőek lesznek a Manchester City ellen és ez vonatkozik Lucas Vázquezre is” – mondta Carlo Ancelotti, kitérve arra is, hogy Vázquez visszatéréséig továbbra is Federico Valverde lesz a csapat jobb oldali védője.

Ancelotti beszélt arról is, hogy Vinícius Júniort a közelmúltban ismét csillagászati összeggel próbálták csábítani a szaúdiak.

„Elegem van ezek hallgatásából? Igen. Aggódom? Nem. Boldognak tűnik? Igen. És mi is boldogok vagyun vele. Nincs mit hozzáfűznöm ahhoz, amit néhány hete mondtam. Itt nem erről kell beszélni. Mi nem beszélünk róla és ő sem. Szerintem Vinícius alig várja, hogy bizonyítja: helyesen cselekszik. Az utolsó meccsen remekül teljesített és továbbra is ezt fogja tenni, mert a sérülései után még csak most kezdi visszaszerezni a meccsritmust. Nagyon motiváltnak tűnik, különösen ha megnézzük, mit csinált a City ellen. Nyomás nehezedett rá és nagyszerűen kezelte a meccset” – mondta Ancelotti Vinícius kapcsán, megjegyezve, nem tud válaszolni azokra a kérdésekre, hogy a brazil támadó valóban kapott-e ajánlatot vagy sem.

SPANYOL LA LIGA

24. FORDULÓ

Február 14., péntek

21.00: Girona–Getafe (Tv: Spíler2)

Február 15., szombat

14.00: Leganés–Alavés (Tv: Spíler2)

16.15: Osasuna–Real Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Atlético Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Valencia (Tv: Spíler2)

Február 16., vasárnap

18.30: Mallorca–Las Palmas (Tv: Spíler2)

16.15: Valladolid–Sevilla (Tv: Spíler2)

14.00: Espanyol–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

21.00: Betis–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

Február 17., hétfő

21.00: Barcelona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)