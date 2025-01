A Real Madrid gyorsan lerendezte negyedosztályú ellenfelét a Király-kupában

Gyorsan le akarta zárni a mérkőzést a Real Madrid, és az 5. percben megszerezte a vezetést – előtte már két nagy helyzetet kihagyott –, Federico Valverde közelről bombázott a kapuba. Nyolc perccel később Fran García beadása után Eduardo Camavinga fejelt gólt, amivel el is dőlt a továbbjutás. Óriási fölényben játszott a királyi gárda, amelynek harmadik gólját a 28. percben Arda Güler szerezte, 15 méterről lőve a kapu bal oldalába.

A szünet után is sorjáztak a fővárosi helyzetek, de a kiscsapat kapusa, Fran Martínez továbbra is kiválóan teljesített, két ziccert is megfogott, s végül 16 védéssel zárta a mérkőzést. Azonban a 25 esztendős kapuvédő sem tudta meggátolni Luka Modricot a gólszerzésben, a horvát korrekorder 12 méterről tekert a bal alsóba. A blancók jó néhány helyzete kimaradt az utolsó fél órában, majd Arda Güler megszerezte a második gólját a hajrában, Fran García centerezését használva ki. A Real Madrid szép játékkal nyert 5–0-ra, s várhatja a nyolcaddöntő szerdai sorsolását.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Deportiva Minera (IV.)–Real Madrid 0–5

Kedden rendezik

21.00: Eldense (II.)–Valencia (Tv: Sport1)

Vasárnap játszották

Elche (II.)–Las Palmas 4–0

Ourense CF (III.)–Valladolid 3–2

Cartagena (II.)–Leganés 1–2

Ponferradina (III.)–Real Sociedad 0–2

Racing Santander (II.)–Celta Vigo 2–3

Szombaton játszották

Marbella (III.)–Atlético Madrid 0–1

UD Logrones (IV.)–Athletic Bilbao 0–0 – 11-esekkel 3–4

Huesca (II.)–Real Betis 0–1

Tenerife (II.)–Osasuna 1–2

Almería (II.)–Sevilla 4–1

Barbastro (IV.)–Barcelona 0–4

Pénteken játszották

Ferrol (II.)–Rayo Vallecano 1–3

Granada (II.)–Getafe 0–1 – hosszabbítás után

Pontevedra (IV.)–Mallorca 3–0