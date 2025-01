Elmaradt a csoda Barbastróban, a Barca idén is kiejtette negyedosztályú ellenfelét

Először nevezte a kezdőcsapatba Wojciech Szczesnyt Hansi Flick – ezzel együtt alig akadt dolga a Barca lengyel kapusának a negyedosztályú Barbastro (amely az előző körben az ugyancsak élvonalbeli Espanyolt verte ki – a szerk.) otthonában. Nem úgy a hazai kaput védő Arnau Fábregának, aki több ízben is nagyot védve segítette ki csapattársait. A katalán gigásszal egy évvel ezelőtt is összecsapó Barbastro védelme a 21. percig bírta a nyomást, amikor De Jong beadását Araújo csúsztatta Eric García fejére, aki a bal alsóba bólintott (VIDEÓ ITT). Tíz perccel később Robert Lewandowski is fejjel volt eredményes, a lengyel támadó Torre szabadrúgását juttatta a kapuba (VIDEÓ ITT).

A fordulás után is folytatta a gólgyártást Hansi Flick együttese, előbb Lewandowski értékesített egy ziccert (VIDEÓ ITT), majd Pablo Torre kapott egy váratlan passzt a Barbastro kapusától, s ha már ott volt előtte az üres kapu, be is vette azt (VIDEÓ ITT).

A német szakvezető a folytatásban lecserélte legfontosabb játékosait, az eredmény pedig nem változott – a Barca hozta a kötelezőt, s készülhet az Athletic Bilbao elleni Szuperkupa-elődöntőre. 0–4

Az előző évadban alaposan megszenvedett a Barbastróval a Barca A negyedosztályú klub a 2023–2024-es idényben az akkoriban még élvonalbeli Almería kiverésével vívta ki a katalánok elleni összecsapás lehetőségét, s hősies küzdelemben 3–2-re maradt alul a Xavi vezette együttes ellen.

