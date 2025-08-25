A jövő sztárjai: Szántosi Dávid, Böhm Gábor

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.

Az Utanpotlassport.hu által készített sorozat újabb részének vendége az újdonsült ifjúsági Eb-győztes, 19 esztendős asztaliteniszező, Szántosi Dávid, és az utánpótlás-válogatott szövetségi edzőinek egyike, Böhm Gábor.

A Hornyák Balázs által készített podcastból többek között kiderül: a szarvasiak ígéretének miként sikerült – némileg meglepetésre – megnyernie az ostravai korosztályos Európa-bajnokságot az U19-esek között, így

egyesben 2004 óta, tehát több mint két évtized után először született magyar győzelem utánpótlás kontinensviadalon.

Emellett Böhm Gábor szövetségi edzőt többek között arról is kérdeztük:

vajon csak egyszeri, kifutott eredményről beszélhetünk, vagy a sportág szebb napokat látott hazai utánpótlása talán újra elindul a fejlődés útján?

A podcast elérhető ITT.

(Kiemelt képünkön: Szántosi Dávid (balról) és Böhm Gábor Fotó: Máj Tamás)