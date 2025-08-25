Nemzeti Sportrádió

A jövő sztárjai: Szántosi Dávid, Böhm Gábor

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.08.25. 09:01
null
Címkék
Böhm Gábor utánpótlás utánpótlássport Szántosi Dávid Asztalitenisz
Az Utanpotlassport.hu által készített, a Nemzeti Sportrádióban hallható A jövő sztárjai című magazinműsor újabb adásának vendége a 19 éves, egyesben ifjúsági Európa-bajnok asztaliteniszező, Szántosi Dávid és a korosztályos válogatott szövetségi edzője, Böhm Gábor.

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.

Az Utanpotlassport.hu által készített sorozat újabb részének vendége az újdonsült ifjúsági Eb-győztes, 19 esztendős asztaliteniszező, Szántosi Dávid, és az utánpótlás-válogatott szövetségi edzőinek egyike, Böhm Gábor.

A Hornyák Balázs által készített podcastból többek között kiderül: a szarvasiak ígéretének miként sikerült – némileg meglepetésre – megnyernie az ostravai korosztályos Európa-bajnokságot az U19-esek között, így

egyesben 2004 óta, tehát több mint két évtized után először született magyar győzelem utánpótlás kontinensviadalon.

Emellett Böhm Gábor szövetségi edzőt többek között arról is kérdeztük:

vajon csak egyszeri, kifutott eredményről beszélhetünk, vagy a sportág szebb napokat látott hazai utánpótlása talán újra elindul a fejlődés útján?

A podcast elérhető ITT.

(Kiemelt képünkön: Szántosi Dávid (balról) és Böhm Gábor Fotó: Máj Tamás)

Böhm Gábor utánpótlás utánpótlássport Szántosi Dávid Asztalitenisz
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Strandröplabda: bronzérmes Tari Bence és Veress Ákos az U20-as Eb-n

Utánpótlássport
16 órája

Úszás: Antal Dávid ezüstérmes az ifjúsági vébén 200 pillangón

Utánpótlássport
18 órája

Vízilabda: hatodik az Eb-n az U18-as fiúválogatott

Utánpótlássport
18 órája

Sakk: Gaál Zsóka férfi nemzetközi mesteri címet szerzett

Utánpótlássport
Tegnap, 11:05

Kézi: Lendvai reméli, az U19-es vb csak a kezdet a válogatottban

Utánpótlássport
Tegnap, 9:06

Kosárlabda: 10. lett az U16-os leányválogatott a romániai Eb-n

Utánpótlássport
2025.08.23. 20:44

Vízilabda: győzelem a horvátok ellen az U18-as fiú Eb helyosztóján

Utánpótlássport
2025.08.23. 20:29

Úszás: Jackl Vivien 8. lett 1500 gyorson az ifik vébéjén

Utánpótlássport
2025.08.23. 19:15
Ezek is érdekelhetik