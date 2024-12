„Ez a legjobb alkalom, hogy megmutassam, ki vagyok” − Mbappé üzent a kihagyott büntetője után

Mint ismert, Kylian Mbappé a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen is elrontott egy büntetőt – csapata akkor is vereséget szenvedett. Az Athletic Bilbao elleni bajnokin is kapott egy tizenegyest a Real Madrid, ezt is elvállalta Mbappé, s ismét hibázott. Nem meglepetés tehát, hogy a sajtó kikezdte a francia támadót, aki azonban nem rejtőzködött el, a meccs után beismerte felelősségét.

„Rossz eredmény. Nagy hibát követtem el egy olyan meccsen, amelyen minden részlet számít. Teljes mértékben vállalom a felelősséget. Nehéz időszak ez, de a legjobb alkalom, hogy változtassak a helyzeten és megmutassam, ki vagyok” – fogalmazott Mbappé.

A Real Madrid egyébként a második vereségét szenvedte el a bajnokságban, így hátránya négy pontra nőtt az első helyezett FC Barcelonával szemben – igaz, Carlo Ancelotti csapata egy meccsel kevesebbet játszott.