Saját nevelésű játékos oldhatja meg a Real Madrid védőgondjait – sajtóhír

A királyi gárda saját nevelésű szárnyvédője – aki 2022-ben csatlakozott a katalán együtteshez – az előző évadban robbant be a spanyol labdarúgás elitjébe, s kulcsembere volt a történelmi bronzérmet nyerő csapatnak. A 23 éves játékos a mostani évadban is remek formában van, így ideális választásnak tűnik a súlyos sérülést szenvedő Dani Carvajal pótlására – még úgy is, hogy Gutiérrez többnyire a bal szélen, míg Carvajal a jobb oldalon szerepel.

A madridi gárdával kapcsolatos hírek eddig a liverpooli Trent Alexander-Arnold esetleges szerződtetéséről szóltak, de ugyanúgy szóba került az is, hogy Carlo Ancelotti egy ifjúsági játékossal (például a 17 éves Jesús Forteával) tömi be a védelem jobb oldalán tátongó „lyukat”.

Ehhez képes a madridi sportlap arról számol be, hogy Florentino Pérezék már nyáron is fontolóra vették Gutiérrez szerződtetését (tekintve, hogy Carvajalnak csupán az eredetileg szélső Lucas Vázquez a helyettese), de Dani Carvajal kiesése megnövelte a fiatal bekk szerződtetésének esélyeit – már csak azért is, mert Miguel rendkívül olcsón térhetne vissza a spanyol fővárosba. A királyi gárda ugyanis (mint minden útjára engedett, de tehetségesnek tartott saját nevelésű játékosánál) beépített egy visszavásárlási opciót Miguel gironai szerződésébe, melynek értelmében a védő 2025 június 30-ig nyolcmillió, az azt követő egy évben pedig kilencmillió euróért öltheti fel ismét a habfehér mezt.

A Real Madridnak továbbá (feltéve, hogy nem aktiválta időben a visszavásárlási opciót) egy másik záradék révén arra is van lehetősége, hogy „rárepüljön” más klubok ajánlataira, s az általuk ajánlott összeget kifizetve szerezze meg a játékost. Ez a legrosszabb esetben is megemelné az adott játékos árát, ami (tekintve, hogy a szerződés értelmében a rekordbajnok 50 százalékos részesedéssel bír egy későbbi transzferdíjból), újabb milliókat hozhat a klub kasszájába.

Jelen esetben ugyan még nincs garancia arra, hogy Miguel valóban visszatér a Real Madridba, de az egyértelmű, hogy érkezése esetén Carlo Ancelottinak jóval több lenne a variációs lehetősége a védelemben, s Miguel alacsony visszavásárlási záradéka kifejezetten vonzóvá teszi a transzfer a klubvezetés számára.