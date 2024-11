La Liga: ünneprontó Las Palmas – kikapott a Barcelona!

Az alapítása 125. évfordulóját november 29-én ünneplő, a bajnokságot vezető, de az előző két bajnokiján csak egy pontot szerző Barcelona az új edzőjével, Diego Martínezzel öt meccsből hármat megnyerő Las Palmast fogadta.

A három volt Barca-játékossal a kezdőcsapatban felálló – a holland kapus, Jasper Cillessen mellett ide sorolandó Sandro Ramírez és Mika Mármol is – vendégek már az első félidőben is többször eljutottak az ellenfél kapujáig, de a játékrész legnagyobb helyzetét a hazaiak brazilja, Raphinha hagyta ki, aki a lécet találta el 11 méterről. Az első félidő krónikájához tartozik még, hogy Alejandro Baldét már a 26. percben le kellett cserélni sérülés miatt (a torkára kapott egy ütést, amit fejsérülésnek minősítettek, így pedig a szabályok értelmében hatot is cserélhetett a meccsen a Barca).

A 2. félidő legelején aztán egy kontrából, Kirian Rodríguez kiugratásából a volt barcelonai Sandro Ramírez a tizenhatos vonaláról, jobbról lőtt a kapu hosszú oldalába, megszerezve ezzel a vezetést a Las Palmasnak. A negyedik gólja volt ebben az idényben. 0–1

Ekkor már a pályán volt a szünetben becserélt, a Barca legutóbbi három tétmeccsét bokasérülés miatt kihagyó Lamine Yamal, majd beállt a támadósort erősítendő Ferran Torres is, a Barcelona pedig fokozta a nyomást, és Raphinha 21 méteres lapos lövésével egyenlíteni is tudott a 61. percben. 1–1

A Las Palmas azonban nem adta fel ezután sem a támadás lehetőségét és az elalvó védők mellett kiugró portugál Fábio Silva 13 méteres lövésével másodszor is megszerezte a vezetést a meccsen. Ekkor már meglehetősen fiatal védősor játszott a Barcában, ugyanis Jules Koundét is le kellett cserélni az 56. percben, a Gerard Martín Inigo Martínez, Pau Cubarsí, Héctor Fort négyes rossz helyezkedése pedig a Barca vereségét jelentette. 1–2

A folytatásban ugyanis Cilessen mindent védett: Yamal és Raphinha két-két lövését is, a brazil egyik kísérletét a léc alól szedte ki. A volt Barca-kapus nyolc védést mutatott be a meccsen.

A Las Palmas több mint negyven év után tudta megverni a 27 lövéssel próbálkozó Barcát, amely egymás után a harmadik bajnoki meccsén maradt nyeretlen, a második vereségét szenvedte el a bajnokságban és hazai pályán először veszített pontokat.

LA LIGA

15. FORDULÓ

Péntek

Mallorca–Valencia 2–1 (Larin 45+3., A. Prats 81., ill. Rioja 32. – 11-esből)

Szombaton

FC Barcelona–Las Palmas 1–2 (Raphinha 61. ill. Sandro Ramírez 49., Fábio Silva 67.)

16.15: Alavés–Leganés (Tv: Spíler2)

18.30: Espanyol–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Valladolid–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

Vasárnap

14.00: Villarreal–Girona (Tv: Spíler2)

16.15: Real Madrid–Getafe (Tv: Spíler2)

18.30: Rayo Vallecano–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Betis (Tv: Spíler2)

Hétfőn

21.00: Sevilla–Osasuna (Tv: Spíler2)

1. Barcelona 15 11 1 3 43–16 +27 34 2. Real Madrid 13 9 3 1 28–11 +17 30 3. Atlético Madrid 14 8 5 1 21–8 +13 29 4. Villarreal 13 7 4 2 25–21 +4 25 5. Mallorca 15 7 3 5 15–13 +2 24 6. Athletic Bilbao 14 6 5 3 20–13 +7 23 7. Osasuna 14 6 4 4 19–22 –3 22 8. Girona 14 6 3 5 20–18 +2 21 9. Betis 14 5 5 4 16–16 0 20 10. Real Sociedad 14 5 3 6 11–11 0 18 11. Celta Vigo 14 5 3 6 22–24 –2 18 12. Sevilla 14 5 3 6 13–18 –5 18 13. Rayo Vallecano 13 4 4 5 13–14 –1 16 14. Las Palmas 15 4 3 8 20–26 –6 15 15. Leganes 14 3 5 6 13–19 –6 14 16. Getafe 14 2 7 5 10–11 –1 13 17. Alaves 14 4 1 9 15–24 –9 13 18. Valencia 13 2 4 7 13–21 –8 10 19. Espanyol 13 3 1 9 12–26 –14 10 20. Valladolid 14 2 3 9 10–27 –17 9 AZ ÁLLÁS