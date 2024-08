Nem tudott nyerni a Real Madrid a Las Palmas otthonában

SPANYOL LA LIGA

3. FORDULÓ

LAS PALMAS–REAL MADRID 1–1 (1–0)

Las Palmas, Estadio de Gran Canaria. Vezette: Busquets Ferrer

LAS PALMAS: Cillessen – Marvin, Álex Suárez, McKenna, Marmol – Campana (Loiodice, 81.), K. Rodriguez (Fuster, 81.), Javier Munoz, Moleiro (Benito, 61.) – McBurnie (Viti, 78.), Sandro (Jaime Mata, 78.). Vezetőedző: Luis Carrion

REAL MADRID: Courtois – Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, F. Mendy (Fran García, a szünetben) – Valverde, Tchouaméni, Modric (Arda Güler, 64.) – Brahim Díaz (Rodrygo, a szünetben), K. Mbappé, Vinícius Júnior (Endrick, 86.). Vezetőedző: Carlo Ancelotti

Gólszerző: Moleiro (5.), ill. Vinícius (69. – 11-esből)

ÖSSZEFOGLALÓ

2001-ben győzte le utoljára a Las Palmas a Real Madridot, azonban a Kanári-szigeteki együttes ma nagyon közel járt a bravúrhoz. A sárga-kékek már az 5. percben megszerezték a vezetést a találkozón, McBurnie passza itán Moleiro megforgatta Militaót, majd kilőtte a hosszú sarkot. A folytatásban is hazai helyzeteket jegyezhettünk fel, majd Cillessen percei következtek. A Las Palmas holland kapusa először Valverde veszélyes szabadrúgását védte bravúrral, majd Mbappé és Rüdiger kísérletei sem okoztak gondot a számára.

A szünetben Carlo Ancelotti két helyen is változtatott, érkezett a pályára Rodrygo is, azonban a brazil nem nagyon vétette észre magát a találkozón. A félidőt a madridiak kezdték jobban, de Cillessen eszén továbbra sem tudtak túljárni. Az 55. percben akár a találkozót is eldönthették volna a hazaiak, azonban Sandro hiába tolta el a labdát már Courtois mellett is, éles szögből az üres kapu fölé lőtt. Nem sokkal később megint a hazaiak holland kapusának kellett védeni egy Mbappé lövés után, majd a szerencse is a hazaiakkal volt, mert a kipattanó labdát Vinícius Júnior a kapu mellé fejelte. A Las Palmas nem tudta a végtelenségig húzni kapott gól nélkül, a 67. percben Arda Güler lövése Suárez kezéről vágódott le a 16-oson belül. A jogosan megítélt 11-est Vinícius lőtte higgadtan a kapuba, Cillessen hiába érezte az irányt. A hajrában igazán nagy helyzet már egyik csapat előtt sem adódott, igaz a Las Palmas szerzett még egy érvénytelen találatot. 1–1

Az állás M Gy D V L–K Gk P 1. Barcelona 3 3 – – 6–3 +3 9 2. Villarreal 3 2 1 – 8–6 +2 7 3. Celta Vigo 3 2 – 1 8–6 +2 6 4. Real Madrid 3 1 2 – 5–2 +3 5 4. Atlético Madrid 3 1 2 – 5–2 +3 5 6. Leganes 3 1 2 – 3–2 +1 5 7. Girona 3 1 1 1 5–4 +1 4 8. Rayo Vallecano 3 1 1 1 3–3 0 4 8. Athletic Bilbao 3 1 1 1 3–3 0 4 8. Alaves 3 1 1 1 3–3 0 4 11. Valladolid 3 1 1 1 1–3 –2 4 12. Osasuna 3 1 1 1 2–5 –3 4 13. Real Sociedad 3 1 – 2 3–4 –1 3 14. Getafe 2 – 2 – 1–1 0 2 14. Betis 2 – 2 – 1–1 0 2 16. Las Palmas 3 – 2 1 4–5 –1 2 17. Sevilla 3 – 2 1 3–4 –1 2 18. Mallorca 3 – 2 1 1–2 –1 2 19. Espanyol 3 – 1 2 0–2 –2 1 20. Valencia 3 – – 3 2–6 –4 0

