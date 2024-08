Legyőzte a Real Madridot a Barcelona az amerikai felkészülési meccsükön

A New York-i MetLife Stadionban rendezett összecsapáson a spanyol gárdák természetesen igen foghíjasan álltak ki, de így is szolgált izgalommal a találkozó.

Az első találatra ugyan sokáig kellett várni, de az első félidő vége előtt a katalánok 22 éves támadója, Pau Víctor – aki már egy korábbi felkészülési meccsen is betalált – bevette az egyelőre a felkészülési meccseken az új szerzemény, Kylian Mbappé nélkül szereplő Real Madrid kapuját, így barcelonai előnnyel fordulhattak a csapatok.

A második játékrész elején pedig ismét a Barcelona volt előbb eredményes, ráadásul szintén a fiatal csatár talált be, hogy megduplázza a katalán előnyt. A folytatásban már mindkét gárda rengeteget cserélt és több az idényben kezdő is pályára lépett, a Real Madrid oldalán Vinícius Jr., míg a Barcánál Ilkay Gündogan is játszott az utolsó percekben. A 82. percben már a madridiaknak is sikerült bevenni a kaput a 19 éves argentin, Nico Paz találatával. Ez azonban már csak szépíteni volt elég, hiszen a lefújásig már egyik gárda sem tudott villanni.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Barcelona–Real Madrid 2–1 (Víctor 43., 54., ill. Paz 82.)