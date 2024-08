A Barcelona megkapta az engedélyt Dani Olmo regisztrálására

Ismert, hogy az elmúlt években gazdasági problémákkal küzdő katalán sztárcsapat már augusztus 9-én bejelentette, hogy visszatér a klubhoz az Eb-győztes spanyol középpályás, Dani Olmo, akit azonban sokáig nem tudtak regisztrálni, mert ehhez további bevételekre kellett szert tennie a vezetőségnek.

A gránátvörös-kékek a közelmúltban számos labdarúgójuktól megváltak, hogy Olmót regisztrálni tudják, Ilkay Gündogan például visszatért a Manchester Cityhez, Sergi Roberto a Comóhoz írt alá, Clément Lenglet-t az Atlético Madrid, Vitor Roquét a Betis vette kölcsön.

A Marca hétfő este arról számolt be, hogy Dani Olmót hamarosan regisztrálhatja a Barcelona a La Ligánál, így a játékos Hans-Dieter Flick rendelkezésére állhat azután, hogy kihagyni kényszerült a Valencia és a Villarreal elleni bajnokikat.

„A Barca a vártnál többet szenvedett azért, hogy helyet szabadítson fel a fizetéseknél, ezért tartott a vártnál jóval tovább a középpályás szerződtetése”

– fogalmazott a Marca, kifejtve, hogy a legutóbbi távozók mellett az is hozzájárult Olmo regisztrációjához, hogy Andreas Christensen súlyos sérülést szenvedett, s bal Achilles-inának gyulladása miatt négy és fél hónapig nem számíthatnak a dán hátvédre.

Ugyan Olmót hamarosan regisztrálhatják a katalánok, most a belső védőknél jelentkezhet hiány, hiszen Christensen mellett Ronald Araújo továbbra is sérült, Lenglet pedig épp most távozott, így jelenleg csak Eric García, Inigo Martínez és Pau Cubarsí bevethető ezen a poszton.