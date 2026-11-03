November végén dől el, hogy Szőke Balázs marad-e a kaposvári kosárcsapat edzője
– Számított arra, hogy önt kéri fel a vezetőség, miután Dzunics Braniszlav távozott?
– Nem számítottam rá, de azt tudtam, hogy ha Báne megy, akkor valószínűleg megkérnek, vegyem át a csapatot egy időre – válaszolta Szőke Balázs, az előző idényben bajnoki bronzérmes Kometa-KVGY Kaposvári KK 50 éves vezetőedzője, a klub korábbi játékosa, aki eddig másodedzőként segítette a kétszeres magyar bajnok, egyszeres Magyar Kupa-győztes együttest. – Végül abban egyeztünk meg, hogy a novemberi válogatott szünetig irányítom a csapatot, aztán leülünk és döntést hozunk a folytatásról.
– Mekkora drukk volt önben a szombati, OSE Lions elleni idegenbeli bajnoki előtt?
– Nem izgultam, mert korábban úgy tizenöt-tizennyolc találkozón beugróként már vezettem a csapatot, még a playoutban is. Szóval a meccs miatt nem voltam feszült vagy ideges, inkább amiatt volt bennem némi izgalom, hogy a játékosok miként fogadnak, hogyan reagálnak a helyzetre.
– Másodedzőként milyen volt a viszonya a keret tagjaival?
– Laza, közvetlen, de ez általában mindenhol így van a másodedzők és a játékosok között. A fiatalokkal dolgoztam is együtt korábban korosztályos csapatoknál.
|Nem sokkal Szőke Balázzsal folytatott beszélgetésünket követően a somogyi klub bejelentette, amerikai légióst szerződtetett. A 25 éves Chris Payton neve ismerős lehet a kosárlabdabarátoknak, főleg Baranyában: a 203 centis középjátékos a 2024–2025-ös évad első felében a PVSK-ban játszott, nem is rosszul, hiszen 15 mérkőzésen 15.7 pontot és kilenc lepattanót átlagolt, mielőtt februárban Ciprusra igazolt. Payton azóta megjárta Görögországot, Törökországot, Koszovót és Ausztráliát, legutóbb pedig Mexikóban pattogtatott.
– Éles, izgalmas, egy labdás meccsen 96–91-re nyertek Oroszlányban – milyen volt a csata?
– Számítani lehetett arra, hogy szoros mérkőzést játszunk, az OSE erős hazai pályán, jó formában várt minket. Nagyon fontos nekünk ez a győzelem, bár kevesen maradtunk a sérülések miatt, a srácok megoldották ezt a nehéz feladatot, a szívüket-lelküket kitették a pályára. Nyilván én is nagyon boldog voltam, hogy győztünk.
– Ha most kellene döntenie, végig viszi-e az évad hátralévő részét, mit mondana?
– Még három meccs van a szünetig, így nem szeretnék erről semmi konkrétumot mondani, mert abban maradtunk a vezetőséggel, hogy csak november végén döntünk a folytatásról.
– Pénteken a Péccsel mérkőznek hazai pályán. Milyen fogadtatásra számít?
– A szurkolóink lojálisak és kitartóak, amikor kiestünk a B-csoportba, akkor is mellettünk álltak, így úgy vélem, most is kitesznek majd magukért.
– Jelenleg Filipovity Péter, Filipovity Márkó, Taiwo Samuel is sérült, várható-e hogy bármelyikük hamarosan visszatér?
– Peti a sérülés és a műtét után rehabilitál, csak jövőre számíthatunk rá, és Márkó és Sami sem valószínű, hogy novemberben pályára lép.