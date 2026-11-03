November végén dől el, hogy Szőke Balázs marad-e a kaposvári kosárcsapat edzője

– Számított arra, hogy önt kéri fel a vezetőség, miután Dzunics Braniszlav távozott?

– Nem számítottam rá, de azt tudtam, hogy ha Báne megy, akkor valószínűleg megkérnek, vegyem át a csapatot egy időre – válaszolta Szőke Balázs, az előző idényben bajnoki bronzérmes Kometa-KVGY Kaposvári KK 50 éves vezetőedzője, a klub korábbi játékosa, aki eddig másodedzőként segítette a kétszeres magyar bajnok, egyszeres Magyar Kupa-győztes együttest. – Végül abban egyeztünk meg, hogy a novemberi válogatott szünetig irányítom a csapatot, aztán leülünk és döntést hozunk a folytatásról.

– Mekkora drukk volt önben a szombati, OSE Lions elleni idegenbeli bajnoki előtt?

– Nem izgultam, mert korábban úgy tizenöt-tizennyolc találkozón beugróként már vezettem a csapatot, még a playoutban is. Szóval a meccs miatt nem voltam feszült vagy ideges, inkább amiatt volt bennem némi izgalom, hogy a játékosok miként fogadnak, hogyan reagálnak a helyzetre.

– Másodedzőként milyen volt a viszonya a keret tagjaival?

– Laza, közvetlen, de ez általában mindenhol így van a másodedzők és a játékosok között. A fiatalokkal dolgoztam is együtt korábban korosztályos csapatoknál.

Nem sokkal Szőke Balázzsal folytatott beszélgetésünket követően a somogyi klub bejelentette, amerikai légióst szerződtetett. A 25 éves Chris Payton neve ismerős lehet a kosárlabdabarátoknak, főleg Baranyában: a 203 centis középjátékos a 2024–2025-ös évad első felében a PVSK-ban játszott, nem is rosszul, hiszen 15 mérkőzésen 15.7 pontot és kilenc lepattanót átlagolt, mielőtt februárban Ciprusra igazolt. Payton azóta megjárta Görögországot, Törökországot, Koszovót és Ausztráliát, legutóbb pedig Mexikóban pattogtatott. Amerikai erőcsatárral bővült a keret

– Éles, izgalmas, egy labdás meccsen 96–91-re nyertek Oroszlányban – milyen volt a csata?

– Számítani lehetett arra, hogy szoros mérkőzést játszunk, az OSE erős hazai pályán, jó formában várt minket. Nagyon fontos nekünk ez a győzelem, bár kevesen maradtunk a sérülések miatt, a srácok megoldották ezt a nehéz feladatot, a szívüket-lelküket kitették a pályára. Nyilván én is nagyon boldog voltam, hogy győztünk.

– Ha most kellene döntenie, végig viszi-e az évad hátralévő részét, mit mondana?

– Még három meccs van a szünetig, így nem szeretnék erről semmi konkrétumot mondani, mert abban maradtunk a vezetőséggel, hogy csak november végén döntünk a folytatásról.

– Pénteken a Péccsel mérkőznek hazai pályán. Milyen fogadtatásra számít?

– A szurkolóink lojálisak és kitartóak, amikor kiestünk a B-csoportba, akkor is mellettünk álltak, így úgy vélem, most is kitesznek majd magukért.

– Jelenleg Filipovity Péter, Filipovity Márkó, Taiwo Samuel is sérült, várható-e hogy bármelyikük hamarosan visszatér?

– Peti a sérülés és a műtét után rehabilitál, csak jövőre számíthatunk rá, és Márkó és Sami sem valószínű, hogy novemberben pályára lép.