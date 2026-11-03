Cristiano Ronaldo fia bekerült a portugál U17-es válogatott keretébe

2026.11.03. 13:08
null
Cristiano dos Santos az U17-es válogatottban is bizonyíthat (Fotó: Getty Images)
Címkék
Portugália Cristiano Ronaldo portugál válogatott
Először hívták be az U17-es portugál labdarúgó-válogatottba Cristiano dos Santost, az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo fiát.

A 16 éves játékos neve szerepel azon a 23-as listán, amelynek tagjait benevezték a november 6. és 17. között esedékes három Európa-bajnoki selejtező mérkőzésre.

A fiatal csatár már szerepelt hazája U15-ös és U16-os csapatában, s eddigi 13 mérkőzésén ötször talált a kapuba. Klubszinten Dos Santos a szaúdi al-Naszrban játszik, akárcsak 41 esztendős édesapja.

 

Portugália Cristiano Ronaldo portugál válogatott
Legfrissebb hírek

Cristiano Ronaldo mesterhármasával nyert az Al-Naszr, 15 gólra az álomhatár – videó

Minden más foci
2026.10.29. 22:26

„A labdarúgás a szurkolóké” – C. Ronaldo üzent, miután minden idők legjobb aranylabdásának választották

Minden más foci
2026.10.29. 16:15

A gólgyártástól az üzletbirodalomig – a kétmilliárd dolláros CR7-modell

Minden más foci
2026.10.29. 11:48

Így van jól – Malonyai Péter jegyzete

Minden más foci
2026.10.28. 23:48

Cristiano Ronaldót választották meg minden idők legjobb aranylabdásának

Minden más foci
2026.10.28. 21:02

A viszály dacára Cristiano Ronaldo neve is szerepel a bő portugál keretben – sajtóhír

Minden más foci
2026.10.27. 12:53

Forbes: Cristiano Ronaldo több mint kétmilliárd dollárt keresett

Minden más foci
2026.10.24. 15:09

Cristiano Ronaldo és a 982. gól: igen is, meg nem is…

Minden más foci
2026.10.23. 18:02