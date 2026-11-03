Cristiano Ronaldo fia bekerült a portugál U17-es válogatott keretébe

Először hívták be az U17-es portugál labdarúgó-válogatottba Cristiano dos Santost, az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo fiát.
A 16 éves játékos neve szerepel azon a 23-as listán, amelynek tagjait benevezték a november 6. és 17. között esedékes három Európa-bajnoki selejtező mérkőzésre.
A fiatal csatár már szerepelt hazája U15-ös és U16-os csapatában, s eddigi 13 mérkőzésén ötször talált a kapuba. Klubszinten Dos Santos a szaúdi al-Naszrban játszik, akárcsak 41 esztendős édesapja.
Legfrissebb hírek
Így van jól – Malonyai Péter jegyzete
Minden más foci
2026.10.28. 23:48
Cristiano Ronaldo és a 982. gól: igen is, meg nem is…
Minden más foci
2026.10.23. 18:02