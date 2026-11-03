Immár két Fazekas a férfi kéziválogatottban, de már nagyon várják, hogy hárman legyenek!

Új éra kezdődött a magyar férfi kézilabda-válogatott életében, és nem csak azért, mert először dolgozik együtt a keret Sótonyi László irányítása mellett. Az Európa-bajnoki selejtezőkre készülő nemzeti csapatban Felcsúton Fazekas Gergő mellett ott van öccse, Máté is, erre pedig korábban nem volt példa. És aki ismeri a Fazekas családot, pontosan tudja, hogy nem csak ketten vannak…

A magyar válogatott kerete az Eb-selejtezőkre

Kapusok: Palasics Kristóf (MT Melsungen – Németország), Bartucz László (HSG Wetzlar – Németország), Nagy Benedek (Atlético Valladolid – Spanyolország)

Jobbszélsők: Imre Bence (ONE Veszprém HC), Szilágyi Benjámin (OTP Bank-PICK Szeged)

Jobbátlövők: Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes – Franciaország)

Irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Hanusz Egon (Cesson Rennes – Franciaország), Fazekas Máté (OTP Bank-PICK Szeged), Tóth Levente (MOL Tatabánya KC)

Beállók: Rosta Miklós (OTP Bank-PICK Szeged), Karai Miklós (MOL Tatabánya KC), Mészáros Máté (LIQUI MOLY NEKA)

Balátlövők: Győri Mátyás (ETO University HT), Ligetvári Patrik (ONE Veszprém HC), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Lukács Péter (OTP Bank-PICK Szeged)

Balszélsők: Gáncs-Pető Máté (ONE Veszprém HC), Krakovszki Bence (ETO University HT)