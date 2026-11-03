Immár két Fazekas a férfi kéziválogatottban, de már nagyon várják, hogy hárman legyenek!

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.11.03. 12:23
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Fazekas Gergő és Máté arra készül, hogy előbb-utóbb hárman lesznek a válogatottban (Fotó: NSO Tv)
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Új éra kezdődött a magyar férfi kézilabda-válogatott életében, és nem csak azért, mert először dolgozik együtt a keret Sótonyi László irányítása mellett. Az Európa-bajnoki selejtezőkre készülő nemzeti csapatban Felcsúton Fazekas Gergő mellett ott van öccse, Máté is, erre pedig korábban nem volt példa. És aki ismeri a Fazekas családot, pontosan tudja, hogy nem csak ketten vannak…

A magyar válogatott kerete az Eb-selejtezőkre
Kapusok: Palasics Kristóf (MT Melsungen – Németország), Bartucz László (HSG Wetzlar – Németország), Nagy Benedek (Atlético Valladolid – Spanyolország)
Jobbszélsők: Imre Bence (ONE Veszprém HC), Szilágyi Benjámin (OTP Bank-PICK Szeged)
Jobbátlövők: Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes – Franciaország) 
Irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Hanusz Egon (Cesson Rennes – Franciaország), Fazekas Máté (OTP Bank-PICK Szeged), Tóth Levente (MOL Tatabánya KC)
Beállók: Rosta Miklós (OTP Bank-PICK Szeged), Karai Miklós (MOL Tatabánya KC), Mészáros Máté (LIQUI MOLY NEKA)
Balátlövők: Győri Mátyás (ETO University HT), Ligetvári Patrik (ONE Veszprém HC), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Lukács Péter (OTP Bank-PICK Szeged)
Balszélsők: Gáncs-Pető Máté (ONE Veszprém HC), Krakovszki Bence (ETO University HT)

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A válogatott kapus és klubcsapata nagyszerűen kezdte az idényt Spanyolországban.

Férfi Európa-bajnoki selejtezők, 4. csoport
1. forduló:
November 4., szerda
20:00, Tórshavn: Feröer–Koszovó
November 5., csütörtök
18:00, Tatabánya: Magyarország–Montenegró
2. forduló:
November 8., vasárnap:
17:15, Ferizaj: Koszovó–Magyarország
18:00, Podgorica: Montenegró–Feröer

A magyar válogatott programja a további fordulókban:
2027. március 10./11.: Feröer–Magyarország
2027. március 13./14.: Magyarország–Feröer
2027. május 5.: Montenegró–Magyarország
2027. május 9.: Magyarország–Koszovó

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