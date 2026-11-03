Kálnoki-Kiss Attila: A magyar sport a következő évben is biztos alapokon működhet

A sportvezető a Facebook-oldalán emlékeztetett arra, hogy a kormány a múlt héten benyújtotta a 2027-es költségvetés tervezetét, amelyből „világosan kiderül, hogy a magyar sport a következő évben is biztos alapokon működhet”.

A politikus azzal kezdte felsorolását, hogy az aktív kikapcsolódást, szabadidősportot és egészségmegőrzést szolgáló feladatok, programok, beruházások támogatása a 2026-os 13.48 milliárd forint után közel 130 százalékkal, 31 milliárd forintra emelkedik, azaz több mint duplájára nő az előirányzat.

„Az Aktív Magyarország koordinálásával számos programot indítunk és folytatunk, bevonva az oktatási intézményeket, a sportegyesületeket, a vállalati szféra képviselőit és az önkormányzatokat. A 2027-es költségvetés az első, jelentős lépcsőfokot jelenti ezen a területen a hosszú távú terveink megvalósítása felé. Az aktivitásra, szabadidősportra helyezett nagyobb hangsúly ugyanakkor nem megy a versenysport rovására” – fejtette ki.

A versenysportról szólva Kálnoki-Kiss Attila közölte, a költségvetési javaslatban jelentősen növelik az olimpiai és paralimpiai sportágak támogatását, hogy a sportolók és edzőik kiszámítható feltételek között, nyugodtan készülhessenek a 2028-as Los Angeles-i olimpiára és paralimpiára. A többi közt 7.5 százalékkal több forrás jut a Nemzeti Versenysport-fejlesztési Programban szereplő sportágak támogatására. Emellett nem csökken az utánpótlássportra fordított összeg, a növekedés forrását a hatékonyabb sportesemény-menedzsment, továbbá az államilag kiemelt akadémiai és a taorendszer forrásainak újratervezése biztosítja.

Az államtitkár szerint a kormány fenntartja a Kiemelt Edzői és a Kiemelt Utánpótlás Edzői Program és a Nevelő Edző Program támogatását, biztosítva a sportolóink felkészítésében és a fiatal tehetségek nevelésében meghatározó szerepet betöltő edzők munkájának folytonosságát. A sportlétesítmények fejlesztésére pedig a Nemzeti Sportügynökség költségvetésén túl másfél milliárd forinttal nagyobb keret, összesen 4.9 milliárd forint áll rendelkezésre, ez 44 százalékos emelkedést jelent az előző évi összeghez képest.

A diák- és egyetemi sport támogatási kerete kétharmadával, 66 százalékkal nő, és egymilliárd forintra emelkedik a HISZEK Benned Sport Programra fordítandó összeg is. A Sportegyesületek Országos Szövetségének programja a kis- és közepes egyesületek utánpótlásbázisának megtartását vagy növelését támogatja, emellett az utánpótlás-nevelés sportszakmai feladataival összefüggő költségekre nyújt vissza nem térítendő támogatást.

A fogyatékossport ernyőszervezeteinek támogatása 44 százalékkal nő. „A 2027-es költségvetés biztosítja a magyar sport zökkenőmentes működését, a sportfinanszírozás átalakítása nyomán előálló átmeneti állapot rugalmas és előremutató kezelését” – összegzett az államtitkár.