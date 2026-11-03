Moór Ádám szerezte az első magyar érmet az ifjúsági olimpián

Az MVM Szegedi Vízisport Egyesület versenyzője a magyar sportági szövetség közösségi honlapjának tájékoztatása szerint kedden előbb a negyeddöntőben nyert a francia Raphaēl De Boussac ellen, majd az elődöntőben kikapott a dél-afrikai Callum Dreyertől.

A bronzéremért aztán az egyiptomi Juszuf Murszival mérkőzött meg, akinél ugyancsak jobbnak bizonyult a magyar evezős. Moór Ádám a 28 fős magyar különítmény első érmét szerezte Dakarban. A tengeri evezés ezzel a versenyszámmal mutatkozik be a 2028-as Los Angeles-i olimpián az ötkarikás programban.