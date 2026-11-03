Antonelli rengeteg F1-es rekordjához a mexikói dobogó is csatlakozott

How many records has Kimi Antonelli broken since he’s been in Formula 1? Easy answer: YES - Youngest world champion: 20y 2m 7d (Mexico 2026) - Youngest pole sitter: 19y 6m 17d (China 2026) - Only teenage pole sitter - Only pole sitter before turning 21 - Youngest sprint pole sitter: 18y 8m 7d (Miami 2025) - Youngest pole sitter in any format: 18y 8m 7d (Miami 2025 sprint) - Youngest to start any F1 race from P1: 18y 8m 8d (Miami 2025 sprint) - Youngest front-row starter in any format: 18y 8m 8d (Miami 2025 sprint) - Youngest winner from pole: 19y 6m 18d (China 2026) - Youngest to start a GP from P1: 19y 6m 18d (China 2026) - Youngest winner from P2 on the grid: 19y 8m 29d (Canada 2026) - Youngest winner from outside the top 10 on the grid: 20y 0m 12d (Italy 2026, from P19) - Youngest to lead a lap: 18y 7m 12d (Japan 2025) - Youngest to lead the opening lap: 19y 9m 13d (Monaco 2026) - Youngest fastest lap: 18y 7m 12d (Japan 2025) - Youngest win with fastest lap: 19y 6m 18d (China 2026) - Youngest hat-trick: 19y 6m 18d (China 2026) - Youngest to 2 hat-tricks: 19y 7m 4d (Japan 2026) - Youngest to 3 hat-tricks: 19y 9m 13d (Monaco 2026) - Youngest grand slam: 19y 9m 13d (Monaco 2026) - Only teenager with a grand slam - Youngest to win leading every lap: 19y 9m 13d (Monaco 2026) - Youngest championship leader: 19y 7m 4d (Japan 2026) - Only teenage championship leader - Youngest 2nd in the championship: 19y 6m 11d (Australia 2026) - Youngest in the championship top 4 and top 5: 18y 6m 19d (Australia 2025) - Youngest top-3 GP qualifier: 18y 8m 8d (Miami 2025) - Youngest top-3 GP starter: 18y 8m 9d (Miami 2025) - Youngest points scorer on debut: 18y 6m 19d (Australia 2025) - Youngest top-4 finisher on debut: 18y 6m 19d (Australia 2025, P4 from P16) - Youngest podium from outside the top 10 on the grid: 19y 2m 28d (Las Vegas 2025) - Youngest home GP winner: 20y 0m 12d (Italy 2026) - Youngest home GP podium: 20y 0m 12d (Italy 2026) - Youngest home GP fastest lap: 20y 0m 12d (Italy 2026) - Youngest to lead his home GP: 20y 0m 12d (Italy 2026) - Youngest winner of a circuit’s first race: 20y 0m 19d (Spain 2026) - Youngest to win on his first race at a circuit: 20y 0m 19d (Spain 2026) - Youngest street circuit winner: 19y 8m 8d (Miami 2026) - Youngest street circuit pole sitter: 19y 8m 7d (Miami 2026) - Youngest street circuit fastest lap: 19y 8m 29d (Canada 2026) - Youngest to lead a lap on a street circuit: 18y 9m 21d (Canada 2025) - Youngest Driver of the Day: 18y 6m 26d (China 2025) - Youngest to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 wins - Youngest to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 poles - Youngest to 1, 2, 3, 4, 5 and 6 wins from pole - Youngest to win from pole in 2 consecutive races: 19y 7m 4d (Japan 2026) - Youngest to win from pole in 3 consecutive races: 19y 8m 8d (Miami 2026) - Youngest to every podium count from 9 to 19 - Youngest to every fastest-lap count from 1 to 10 - Youngest fastest lap in two consecutive GPs: 19y 7m 4d (China–Japan 2026) - Youngest to every front-row count from 2 to 11 - Youngest to every top-2 count from 6 to 13 - Youngest to 300, 350, 400, 450 and 500 points - Youngest to 1, 10, 50, 100, 200, 300 and 400 laps led - Youngest to lead 1 GP, and every count from 5 to 18 GPs led - Youngest to lead the most laps of a GP: 19y 6m 18d (China 2026) - Youngest to every top-3 qualifying count from 5 to 14 - Youngest to every top-3 start count from 6 to 15 - Most consecutive wins from a driver’s first win: 5 (China–Monaco 2026) - Only driver to convert his first 3 poles into wins in 3 consecutive races - Won from each of his first 4 poles (shared with Brabham) - Only driver whose first two wins were both hat-tricks - Youngest to win 2, 3, 4 and 5 consecutive GPs - First teenager to win back-to-back GPs - Longest winning streak by a teenager and by an under-21 driver: 5 (China–Monaco 2026) - Youngest to 3, 4, 5 and 6 consecutive podiums - Longest podium streak by an under-21 driver: 6 (Australia–Monaco 2026) - Youngest to 2 and 3 consecutive poles - Longest pole streak by an under-21 driver: 3 (China–Miami 2026) - Youngest to 2, 3, 4, 5 and 6 consecutive front-row starts - Longest front-row streak by an under-21 driver: 6 (Australia–Monaco 2026) - Youngest to score points in 7, 8, 9 and 10 consecutive GPs - Longest points streak by an under-21 driver: 10 (Belgium–Mexico 2026) - Most consecutive GPs leading a lap by an Italian and by an under-21 driver: 13 (China–Spain 2026) - Youngest for every streak of 3 to 13 consecutive GPs leading a lap - Most consecutive top-5 finishes by an under-21 driver: 10 (Belgium–Mexico 2026) - Most consecutive top-3 qualifying results by an under-21 driver: 7 (Australia–Barcelona 2026) - Most consecutive top-5 qualifying results by an under-21 driver: 12 (Australia–Netherlands 2026) - Most consecutive points-scoring GPs as a teenager: 6 (Australia–Monaco 2026, shared with Verstappen and Lindblad) - Suzuka race lap record: 1:30.965 (Japan 2025) - Most overtakes in a GP in recorded data (unofficial): 26 (Italy 2026) - Most points in a debut season: 150 (2025) - Most points in a driver’s first two seasons: 530 (2025–2026) - Fewest races to reach 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 and 500 points - Most wins in a second season: 9 (2026) - Most podiums in a second season: 16 (2026) - Most points in a second season: 380 (2026) - Most laps led in a second season: 430 (2026) - Most GPs led in a second season: 16 (2026) - Most wins in the season of a driver’s first win: 9 (2026) - Most podiums in the season of a driver’s first win: 16 (2026) - Most top-2 finishes in the season of a driver’s first win: 12 (2026) - Most laps led in the season of a driver’s first win: 430 (2026) - Most GPs led in the season of a driver’s first win: 16 (2026) - Most fastest laps in the season of a driver’s first win: 7 (2026) - Most wins in a season by a driver who did not win the year before: 9 (2026) - Largest championship lead after 5 rounds: 43 points (2026) - Largest championship lead after 6 rounds: 66 points (2026) - Most points after 5 rounds: 131 (2026) - Most points after 6 rounds: 156 (2026) - Most points after 4 rounds: 100 (2026, shared with Rosberg 2016) - Lowest grid position for a win at Monza and the Italian GP: P19 (Italy 2026) - Most wins as a teenager: 6 - Most poles as a teenager: 6 - Most wins from pole as a teenager: 5 - Most hat-tricks as a teenager: 3 - Most GP podiums as a teenager: 13 (16 including sprints) - Most top-2 finishes as a teenager: 9 - Most fastest laps as a teenager: 9 - Most front-row starts as a teenager: 9 - Most top-3 qualifying results as a teenager: 12 - Most top-3 starts as a teenager: 12 - Most points as a teenager: 392 - Most laps led as a teenager: 346 - Most GPs led as a teenager: 13 - Most top-4 finishes as a teenager: 15 - Most top-6 finishes as a teenager: 22 - Most sprint starts as a teenager: 11 - Most sprint points as a teenager: 41 - Most laps led in a GP as a teenager and as an under-21 driver: 78 (Monaco 2026) - Most places gained in a GP as a teenager: 14 (Las Vegas 2025) - Most places gained in a GP as an under-21 driver: 18 (Italy 2026) - Largest winning margin by a teenager: 13.722s (Japan 2026) - Only teenager to win a sprint, take a sprint pole and finish on a sprint podium - Teenage single-season records for wins, poles, podiums, points, laps led, fastest laps, front rows and GPs led (2026) - Most points by a teenage rookie: 150 (2025) - Most podiums by a teenage rookie: 3 (2025) - Most wins before turning 21: 9 - Most podiums before turning 21: 19 - Most poles before turning 21: 7 - Most fastest laps before turning 21: 10 - Most front-row starts before turning 21: 11 - Most laps led before turning 21: 441 - Most GPs led before turning 21: 18 - Best season by an under-21 driver in every major category: 9 wins, 7 poles, 16 podiums, 380 points, 430 laps led, 7 fastest laps and 10 front rows (2026) - Youngest sprint winner: 19y 10m 9d (Great Britain 2026) - Youngest to win both a GP and a sprint: 19y 10m 9d (Great Britain 2026) - Youngest sprint podium and top-2 sprint finish: 19y 2m 14d (São Paulo 2025) - Youngest to 2 and 3 sprint podiums - Youngest sprint starter: 18y 6m 25d (China 2025) - Youngest sprint points scorer: 18y 6m 25d (China 2025) - Youngest to every sprint points-finish count from 1 to 11, and to 10 and 25 sprint points - Youngest sprint fastest lap: 19y 8m 28d (Canada 2026) - Youngest podium in both the sprint and the GP of a weekend: 19y 2m 15d (São Paulo 2025) - Most sprint poles by a rookie: 1 (Miami 2025, shared with Piastri) - Most sprint points by a rookie: 15 (2025, shared with Piastri) - Youngest Monaco GP winner: 19y 9m 13d (2026) - Youngest Monaco GP pole sitter: 19y 9m 12d (2026) - Youngest Monaco GP podium and fastest lap: 19y 9m 13d (2026) - Youngest Italian GP winner: 20y 0m 12d (2026) - Youngest Italian GP podium and fastest lap: 20y 0m 12d (2026) - Youngest Belgian GP winner: 19y 10m 24d (2026) - Youngest Belgian GP pole sitter: 19y 10m 23d (2026) - Youngest Belgian GP fastest lap: 18y 11m 2d (2025) - Youngest Belgian GP podium: 19y 10m 24d (2026) - Youngest Japanese GP winner: 19y 7m 4d (2026) - Youngest Japanese GP pole sitter: 19y 7m 3d (2026) - Youngest Japanese GP fastest lap: 18y 7m 12d (2025) - Youngest Canadian GP winner: 19y 8m 29d (2026) - Youngest Canadian GP podium: 18y 9m 21d (2025) - Youngest Canadian GP fastest lap: 19y 8m 29d (2026) - Youngest Chinese GP winner: 19y 6m 18d (2026) - Youngest Chinese GP pole sitter: 19y 6m 17d (2026) - Youngest Miami GP winner: 19y 8m 8d (2026) - Youngest Miami GP pole sitter: 19y 8m 7d (2026) - Youngest United States GP winner: 20y 2m 0d (2026) - Youngest United States GP pole sitter: 20y 1m 29d (2026) - Youngest British GP pole sitter: 19y 10m 9d (2026) - Youngest British GP fastest lap: 19y 10m 10d (2026) - Youngest Silverstone sprint winner: 19y 10m 9d (2026) - Youngest podium at 12 circuits: Albert Park, Montreal, Monaco, Spa, Hungaroring, Zandvoort, Monza, Marina Bay, COTA, Miami, Las Vegas and Madring - Youngest fastest lap at 9 circuits: Suzuka, Spa, COTA, Shanghai, Montreal, Monaco, Red Bull Ring, Silverstone and Monza - Youngest to lead a lap at 8 circuits: Suzuka, Montreal, Shanghai, Miami, Monaco, Spa, Zandvoort and Monza - Youngest Mercedes driver in an official session: 18y 0m 5d (Italy 2024 FP1) - Youngest Mercedes starter and points scorer: 18y 6m 19d (Australia 2025) - Youngest Mercedes podium: 18y 9m 21d (Canada 2025) - Youngest Mercedes driver to lead a lap and set a fastest lap: 18y 7m 12d (Japan 2025) - Youngest Mercedes pole sitter: 19y 6m 17d (China 2026) - Youngest Mercedes winner: 19y 6m 18d (China 2026) - Youngest Mercedes championship leader: 19y 7m 4d (Japan 2026) - Youngest Mercedes hat-trick: 19y 6m 18d (China 2026) - Youngest Mercedes grand slam: 19y 9m 13d (Monaco 2026) - Youngest Mercedes sprint pole sitter: 18y 8m 7d (Miami 2025) - Youngest Mercedes sprint podium: 19y 2m 14d (São Paulo 2025) - Youngest Mercedes sprint winner: 19y 10m 9d (Great Britain 2026) - Youngest Mercedes driver to top a practice session: 19y 7m 3d (Japan 2026 FP3) - Best debut season by a driver who debuted with Mercedes: 2025 - Lowest grid position for a Mercedes win: P19 (Italy 2026) - Lowest grid position for a win with a Mercedes engine: P19 (Italy 2026) - Most wins in a season by a Mercedes driver other than Hamilton: 9 (2026, shared with Rosberg 2016) - Most consecutive wins in a single season for Mercedes: 5 (China–Monaco 2026, shared with Hamilton) - Best race head-to-head against Russell by a full-season teammate: 11-4 (2026, provisional) - First Italian to win a GP and take a pole with Mercedes (China 2026) - Most career points by an Italian driver: 530 - Most career GP points (excluding sprints) by an Italian driver: 484 - Most different GPs won by an Italian driver: 9 - Most different circuits won at by an Italian driver: 9 - Most consecutive rounds as championship leader by an Italian driver: 17 (Japan–Mexico 2026) - Only Italian to win a sprint and to take a sprint pole - Every Italian sprint record: 12 starts, 1 win, 1 pole, 3 podiums and 46 points - Most wins in a season by an Italian driver: 9 (2026) - Most poles in a season by an Italian driver: 7 (2026) - Most podiums in a season by an Italian driver: 16 (2026) - Most points in a season by an Italian driver: 380 (2026) - Most fastest laps in a season by an Italian driver: 7 (2026) - Most wins from pole in a season by an Italian driver: 6 (2026) - Most GPs led in a season by an Italian driver: 16 (2026) - Most laps led in a season by an Italian driver: 430 (2026) - Most top-2 finishes in a season by an Italian driver: 12 (2026) - Most top-4 finishes in a season by an Italian driver: 16 (2026) - Most top-5 finishes in a season by an Italian driver: 17 (2026) - Most top-6 finishes in a season by an Italian driver: 17 (2026) - Most top-5 qualifying results in a season by an Italian driver: 17 (2026) - Most practice sessions topped in a season by an Italian driver: 11 (2026) - Most points finishes and top-10 finishes in a season by an Italian driver: 17 (2026) - Most top-3 qualifying results in a season by an Italian driver: 12 (2026, shared with Patrese 1992) - Most top-10 qualifying results in a season by an Italian driver: 18 (2026, shared with Fisichella 2005) - Lowest grid position for a win by an Italian driver: P19 (Italy 2026) - Youngest Italian starter and points scorer: 18y 6m 19d (Australia 2025) - Youngest Italian podium: 18y 9m 21d (Canada 2025) - Youngest Italian to lead a lap and set a fastest lap: 18y 7m 12d (Japan 2025) - Youngest Italian front-row starter in a GP: 19y 2m 15d (São Paulo 2025) - Youngest Italian pole sitter: 19y 6m 17d (China 2026) - Youngest Italian winner: 19y 6m 18d (China 2026) - Youngest Italian championship leader: 19y 7m 4d (Japan 2026) - Youngest Italian hat-trick: 19y 6m 18d (China 2026) - Youngest Italian grand slam: 19y 9m 13d (Monaco 2026) - Youngest Italian to top a practice session: 19y 7m 3d (Japan 2026 FP3) - Youngest Italian in an F1 session: 18y 0m 5d (Italy 2024 FP1)