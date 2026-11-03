Antonelli rengeteg F1-es rekordjához a mexikói dobogó is csatlakozott
A HÉT BAJNOKA. Miután az idény elején zsinórban öt győzelmet aratott Kimi Antonelli, és utána is kiegyensúlyozottan versenyzett, csak Max Verstappen tavalyi feltámadásának friss emléke miatt volt óvatos a szaksajtó a világbajnoki cím esélyeit illetően, de nyár óta borítékolható volt, hogy a Mercedes olasz pilótája lesz a végső győztes. Csupán idő és helyszín kérdése volt, hogy mikor és hol biztosítja be a 2026-os vb-címet. Erre Mexikóban került sor, 1964 (John Surtees, Ferrari), 1967 (Denny Hulme, Brabham), 1968 (Graham Hill, Lotus), 2017 és 2018 (mindkettő Lewis Hamilton, Mercedes) után hatodszor.
A HÉT REKORDJA. Kimi Antonelli 20 évesen és 68 naposan minden idők legfiatalabb F1-es bajnoka lett, amivel átadta a múltnak Sebastian Vettel 2010 óta élő rekordját (23 év és 134 nap). A német pilóta videoüzenetben gratulált az új rekordernek, aki az utóbbi években az F1 szinte minden korrekordját megdöntötte.
Antonelli rekordjait Pablo Martínez lelkes statisztikus gyűjtötte össze egy posztban – érdemes rákattintani, a végigolvasás más kérdés…
A HÉT PILLANATA. Antonelli mellett Max Verstappen és Lewis Hamilton személyében négy, illetve hétszeres bajnok állt a dobogón Mexikóvárosban, az F1 történetében először 12 világbajnoki cím tulajdonosai végeztek az első három helyen, ami rekord. Az eredményhirdetés végén a két legenda a vállára is vette a fiatal olaszt, aki számára az erről a pillanatról készített fotó örök klasszikus marad.
A HÉT NEMZETE. A 20 éves Antonelli bajnoki címe kapcsán a legnagyobb szenzáció a korrekordja mellett, hogy 1953 óta, azaz 73 éve az első olaszként lett az F1 vb-győztese. A sportág legfurcsább statisztikáinak egyike, hogy Olaszország Giuseppe Farina (1950), illetve Alberto Ascari (1952 és 1953) révén az első négy világbajnoki címből hármat megnyert, aztán 72 évig gyakorlatilag esély sem volt arra, hogy bárki az utódjukká váljon.
Pedig az 1950-es évek Indy 500-ait leszámítva Nagy-Britannia (172) után Olaszország (105) adta a legtöbb versenyzőt az F1-nek, de a több mint száz pilótából csak 16 nyert futamot, 29 állt dobogóra és 49 szerzett pontot. 1953 óta csak Eugenio Castellotti (1955, 3.), Luigi Musso (1957, 3.), Elio De Angelis (1984, 3.), Michele Alboreto (1985, 2.) és Riccardo Patrese (1989 és 1991, 3., 1992, 2.) végzett vb-dobogón úgy, hogy egyiküknek sem volt valós esélye a vb-címre.
Antonelli idén Olaszország leghosszabb, 20 éven át tartó nyeretlenségi sorozatának vetett véget, és bár Farinával (Alfa Romeo) és Ascarival (Ferrari) ellentétben nem olasz autóval lett világbajnok, elődjeihez hasonlóan Pirelli-gumikon érte el a sikerét (bár Ascari a belga Englebert aboncsokat használva is nyert futamokat 1952-ben).
A HÉT CSAPATA. Antonelli Juan Manuel Fangio, Lewis Hamilton és Nico Rosberg után negyedikként nyert világbajnoki címet a Mercedesszel. A német gyártónak ez a tizedik egyéni világbajnoki címe, amivel a Ferrari (15) és a McLaren (13) mögött a harmadik az örökranglistán.
A vb-győztes pilóták számának tekintetében azonban nemcsak a Ferraritól (9) és a McLarentől (8) marad el, hanem a Williamstől (7) és a Lotustól (5) is. Érdekesség, hogy a Williams összes világbajnoka egyszer lett összetett győztes az istállóval.
A Mercedes 2021 óta először lehet konstruktőr-világbajnok, Antonellihez hasonlóan idő kérdése, mikor dől el matematikailag is a csapatbajnokság. Egyedül a Ferrari érheti utol a német istállót, amely ezen a héten Brazíliában az olasz rivális eredményétől függetlenül biztosan révbe ér, ha egyik pilótája nyer, a másik pedig legrosszabb esetben negyedik lesz. Ám ha Interlagosban ez még nem is jön össze, jelenleg elképzelhetetlen, hogy a Ferrari 126 pontos hátrányból megfordítsa az állást.
A HÉT TENDENCIÁJA. Max Verstappen 2024-es és Lando Norris 2025-ös vb-címe után idén ismét új világbajnokot koronáztak meg, a 2006-tól 2010-ig tartó időszak óta először fordul elő, hogy egymást követő három évben három különböző bajnoka legyen a Formula–1-nek. Akkor Fernando Alonso, Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton, Jenson Button és Sebastian Vettel követték egymást a sorban. A leghosszabb ilyen sorozat hét év volt, 1964-től 1970-ig (John Surtees, Jim Clark, Jack Brabham, Denny Hulme, Graham Kill, Jackie Stewart és Jochen Rindt), illetve 1976-tól 1982-ig (James Hunt, Niki Lauda, Mario Andretti, Jody Scheckter, Alan Jones, Nelson Piquet, Keke Rosberg).
A HÉT VERSENYMÉRNÖKE. Kimi Antonelli tavaly Monte-Carlóban háromkörös hátránnyal a 18. helyen ért célba, ami a Mercedes valaha volt legrosszabb F1-es eredményének számít. Ám a 2009-ben Jenson Buttonnal, 2014 és 2020 között Lewis Hamiltonnal újabb hat világbajnoki címet szerző Peter Bonnington segítségével nemcsak, hogy kimászott a gödörből az olasz, az idén elsöprő fölénnyel lett világbajnok. Bonnington elmondta, a tavalyi monacói csalódás és az azt követő barcelonai műszaki hiba után leült Antonellivel, és komolyan elbeszélgettek. Kanadában Antonelli a negyedik helyről rajtolva harmadik lett, első dobogós helyezése után azt bánta, hogy nem korábban ült le Bonningtonnal.
„A versenymérnökök feladatkörének csak az egyik fele az autó műszaki állapotának felügyelete, ugyanennyire fontos, hogy ápolja a versenyző lelkét, gyakorlatilag sportpszichológusként is szolgál. Kimivel könnyű dolgom van, mert nem nehéz kihúzni a lélektani gödörből” – árulta el Bonnington. „Bono nagyon kemény volt velem az elején. Nehezen szokott hozzá, hogyan kell kezelni engem, de aztán sokal szelídebb lett, és már nagyon jól megértjük egymást” – mondta Antonelli.
A HÉT VESZTESEI. Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke számára Kimi Antonelli világbajnoki címe több mint elégtétel, az olasz pilóta az első, akit még karrierje kezdetén személyesen választott ki, hogy aztán a csapat világbajnoka legyen. Az osztrák sportvezető a vb-ünneplés során többek között arról is beszélt, mennyien ellenezték, hogy Antonelli 18 évesen lehetőséget kapjon az F1-ben. „Két szponzor például azért mondta fel a szerződésünket, mert Kimit szerződtettük. Akik maradtak, azok most élvezhetik a döntés gyümölcsét” – jegyezte meg Wolff, aki ugyan nem mondott konkrétumokat, könnyen visszakereshető, hogy a 2025-ös idény előtt a Puma sportszergyártó és a Tommy Hilfiger ruházati cég távozott a Mercedes támogatói közül, és a Gillette kozmetikai céggel a már csak az aláírásra váró szerződésből nem lett semmi.
A HÉT FUTAMGYŐZTESE. Max Verstappen idei harmadik futamgyőzelmét aratta, és a hatodikat Mexikóban. A közép-amerikai ország futamának 2015-ös visszatérése óta az itt megrendezett 11 nagydíj több mint felét ő nyerte, nem csoda, hogy a futam után azt mondta, MAXikói Nagydíjnak kellene nevezni a futamot. A holland pilóta 2015-ben debütált az F1-ben, ha csak az azóta megrendezett versenyeken nézzük, a 74 győzelmével megelőzte Lewis Hamiltont, aki ez idő alatt 73 futamon diadalmaskodott. Verstappen jelenleg zsinórban hét dobogós helyezésnél tart, ez a leghosszabb ilyen sorozat 2026-ban, és ezzel a vb-pontverseny második helyére állt.
A HÉT LEGGYORSABBJA. A Mexikói Nagydíj hétvégéjének leggyorsabb körét a 41 éves Lewis Hamilton futotta a szombati időmérőn, ezzel a Ferrari színeiben megszerezte az első „igazi” pole pozícióját (két sprintfutamon már indult a pole-ból a Ferrarival). Összességében ez volt a 105. rajtelsősége, az első a 2023-as Magyar Nagydíj óta, és az első 40 éves kora felett. Az F1-ben először indult a pole-ból 40 éven felüli versenyző az 1982-es Olasz Nagydíj óta, amikor Mario Andretti 42 évesen szerezte meg az első rajtkockát.
MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Max Verstappen
|Red Bull-Ford
|2:20:28.772
|2.
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|0.799 mp h.
|3.
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|4.006 mp h.
|4.
|Charles Leclerc
|Ferrari
|10.707 mp h.
|5.
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|11.778 mp h.
|6.
|George Russell
|Mercedes
|12.263 mp h.
|7.
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Ford
|20.899 mp h.
|8.
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|22.041 mp h.
|9.
|Isack Hadjar
|Red Bull-Ford
|22.503 mp h.
|10.
|Hirakava Rjó
|Haas-Ferrari
|25.373 mp h.
|11.
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|27.562 mp h.
|12.
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|28.638 mp h.
|13.
|Oscar Piastri*
|McLaren-Mercedes
|29.475 mp h.
|14.
|Nico Hülkenberg
|Audi
|29.977 mp h.
|15.
|Franco Colapinto*
|Alpine-Mercedes
|30.204 mp h.
|16.
|Sergio Pérez
|Cadillac-Ferrari
|30.695 mp h.
|17.
|Pierre Gasly*
|Alpine-Mercedes
|21.483 mp h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|58
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|47
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|42
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|5
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|5
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|0
|*: 10 másodperces időbüntetés balaeset okozásáért.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|1.
|Kimi Antonelli*
|380
|2.
|Max Verstappen
|261
|3.
|Lewis Hamilton
|259
|4.
|George Russell
|250
|5.
|Charles Leclerc
|245
|6.
|Lando Norris
|221
|7.
|Oscar Piastri
|144
|8.
|Isack Hadjar
|107
|9.
|Liam Lawson
|83
|10.
|Pierre Gasly
|42
|11.
|Arvid Lindblad
|38
|12.
|Franco Colapinto
|27
|13.
|Oliver Bearman
|23
|14.
|Gabriel Bortoleto
|14
|15.
|Nico Hülkenberg
|13
|16.
|Esteban Ocon
|7
|17.
|Fernando Alonso
|7
|18.
|Carlos Sainz
|7
|19.
|Alexander Albon
|5
|20.
|Cunoda Juki
|1
|21.
|Hirakava Rjó
|1
|*:már világbajnok.
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|630
|2.
|Ferrari
|504
|3.
|Red Bull-Ford
|382
|4.
|McLaren-Mercedes
|365
|5.
|Racing Bulls-Ford
|108
|6.
|Alpine-Mercedes
|69
|7.
|Haas-Ferrari
|31
|8.
|Audi
|27
|9.
|Williams-Mercedes
|12
|10.
|Aston Martin-Honda
|7
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|6. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 30., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:18.128
|2. szabadedzés
|1. Leclerc 1:17.827
|OKTÓBER 31., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Norris 1:17.600
|Időmérő
|1. Hamilton 1:16.514
|NOVEMBER 1., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Antonelli
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 8., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00