Háromszettes fehérvári győzelem a női röplabda Extraligában

Izgalmas mérkőzésre volt kilátás Székesfehérváron, ahol a női bajnokságban a hatodik helyen álló MÁV Előre Foxconn a negyedik Szent Benedek RA-t fogadta. A várt izgalmakból azonban végül kevés realizálódott, mert a hazaiak a mérkőzés nagy részében kézben tartották a vezetést. Ugyan az első játszmában 18:17-nél, a másodikban pedig 19:19-nél még soros volt az állás, a végén azonban négy, illetve három szettlabdája is volt Kaszap Tamás csapatának, a harmadik szettben pedig 22:23-as állásnál fejezték be a meccset sorozatban három ponttal, így végül három játszmában diadalmaskodtak. A találkozó legeredményesebb játékosa, a vendégek válogatott négyes ütője, Kiss Gréta volt 16 ponttal, míg a győztes csapatban Olivia Bell 14-ig jutott.

RÖPLABDA

TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK

MÁV ELŐRE FOXCONN–SZENT BENEDEK RA 3:0 (21, 23, 23)

Székesfehérvár, 95 néző. V: Szarka, Mezőffy Zs.

MÁV ELŐRE: Rieder 6, Lazurenko 1, BELL 14, HOLLÓSI D. 8, THALKEN 11, Koeva 10. Csere: Dömsödi (liberó), Sziládi, Király-Tálas. Edző: Kaszap Tamás

SZBRA: KISS G. 16, Öhman 8, Passaro 1, Dzakovics 14, Nyers 3, Perotto 6. Csere: Fáth (liberó), Fekete R. Edző: Matteo Freschi

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 5:2, 8:8, 11:10, 17:13, 18:17, 21:18, 24:20. 2. játszma: 0:1, 6:2, 7:5, 11:6, 11:11, 17:14, 19:19, 24:21. 3. játszma: 0:2, 9:6, 13:7, 15:12, 19:19, 21:19, 22:23

MESTERMÉRLEG

Kaszap Tamás: – Nehéz mérkőzés volt, de a lányok nagyon jól fókuszáltak és le tudtuk csökkenteni a ki nem kényszerített hibáinkat. Nagyon hatékonyan nyitottunk és a blokkvédekezésünk is jól működött.

Matteo Freschi: – Nehéz ezt a vereséget megemészteni, hiszen minden egyes szettben közel álltunk a sikerhez, és az utolsó pillanatig pontról pontra küzdöttünk. Ugyanakkor pozitívumokat is magunkkal vihetünk a mérkőzésből. Bár a teljesítményünk nem volt végig kiegyensúlyozott, így is sikerült meccsben maradnunk és magas szinten játszanunk. Mostantól már a szerdai mérkőzésre összpontosítunk.

Újpesti TE–Veszprémi ESC, Szilágyi u., 19

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