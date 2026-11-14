Női kézi NB I: legyőzte a Gravitációt a Vasas

Bár az első gólt a házigazdák szerezték, a Vasas a 4. percben átvette a vezetést a Gravitáció Szombathelyi KKA ellen idegenben, és már nem is engedte ki a kezéből, s négygólos előnnyel mehetett szünetre.

A piros-kékek – akiknél Nagy Nóra kilenc gólt szerzett – a második félidőben legfőképp arra ügyeltek, hogy ne kapjon vérszemet az ellenfél, és keresztül is vitték tervüket, 30‒26-ra megnyerve az összecsapást az akadémisták ellen.

NŐI KÉZILABDA NB I

10. FORDULÓ

Gravitáció Szombathelyi KKA–Vasas SC 26‒30 (12‒16)