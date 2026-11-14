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Nemzetek Ligája: Grúzia–Magyarország 0–2

Női kézi NB I: legyőzte a Gravitációt a Vasas

V. H. L.V. H. L.
2026.11.14. 19:44
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Fotó: Facebook/Vasas SC
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Gravitáció Szombathelyi KKA Vasas SC női kézilabda NB I
A negyedik perctől kezdve vezetett a Vasas a Szombathelyen, és 30‒26-ra nyert a női kézilabda NB I 10. fordulójában.

Bár az első gólt a házigazdák szerezték, a Vasas a 4. percben átvette a vezetést a Gravitáció Szombathelyi KKA ellen idegenben, és már nem is engedte ki a kezéből, s négygólos előnnyel mehetett szünetre.

A piros-kékek – akiknél Nagy Nóra kilenc gólt szerzett – a második félidőben legfőképp arra ügyeltek, hogy ne kapjon vérszemet az ellenfél, és keresztül is vitték tervüket, 30‒26-ra megnyerve az összecsapást az akadémisták ellen.

NŐI KÉZILABDA NB I
10. FORDULÓ
Gravitáció Szombathelyi KKA–Vasas SC 26‒30 (12‒16)

 

 

Gravitáció Szombathelyi KKA Vasas SC női kézilabda NB I
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