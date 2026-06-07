Meglepetés: Duplantis kikapott hazai pályán

Hatvanadik alkalommal került sor a stockholmi egynapos viadalra, a rangos eseményt a hagyományoknak megfelelően az 1912-es nyári olimpiai játékok stadionjában rendezték meg, ahol az elmúlt több mint száz évben nyolcvannál is több világrekord született – ezek közül 13 csak a Bauhausgalan névre hallgató gálán, ami 1967 óta megszakítás nélkül minden szezonnak az egyik legszínvonalasabb megméretése szokott lenni.

Ezek közül a legutóbbit tavaly láthattuk, a svéd-amerikai Armand Duplantis karrierje 12., de nem utolsó világcsúcsát ugrotta ugyanitt. Az atlétika állócsillaga 2025. június 15-én életében először ugrotta át a 628 centimétert, azóta ehhez már Budapesten, Tokióban és Uppsalában is hozzáadott egy-egy centit. Nem volt kérdés, hogy jelenlétével vasárnap is megtölti a 14 ezer férőhelyes stockholmi Olimpiai Stadiont.

Duplantis már a program első felében nekifutott, de meglepetésre 560 centin hibával kezdett. Ezt a pillanatnyi megingást azonnal a következő kísérletével magabiztosan kijavította, majd az 580 felett elsőre átjutott. Azonban ami ezután történt, arra szökőévente van példa: elveszítette a versenyt! A következő magassága a 600 centi volt, amit máskor mindig játszi könnyedséggel old meg. De nem ezen a napon, az első két kísérletét elrontotta, majd a harmadikat átvitte 605-re, de újabb hiba jött.

Eközben az ausztrál Kurtis Marschall az 590-et nem hagyta ki, hanem harmadikra megoldotta, így az amerikai Christopher Nielsen után az első ember lett, aki legyőzte Duplantist. „Mondo” 2023. július 21-én Monacóban kapott ki amerikai barátjától, a két vereség között 41 győztes verseny telt el…

Vasárnap egy másik klasszis sem tudott nyerni, a 800 méter fedett pályás világcsúcstartója, Keely Hodgkinsonnak minden idők hatodik legjobb eredménye (1:54.33) is kevés volt, hogy az 1:53.98-cal a valaha elért harmadik leggyorsabb futást bemutató Audrey Werrót maga mögé utasítsa.

A 2008. december 19-én született Cooper Lutkenhaus nevét a márciusi toruni fedett pályás világbajnokságon mindenki megismerte, amikor alig 17 évesen megnyerte a 800 métert. A fiatal amerikai tehetség Stockholmban is megmutatta, hogy a következő évtized szenzációja lehet középtávfutásban. Ezt a versenyt is szépen oldotta meg, 1:42.70-es idővel, amivel már most kevesebb mint két másodpercre van David Rudisha 1:40.91-es világrekordjától. A jövő mindenképp az övé, bár ahogyan 2026-ban nézzük, már a jelenben is ő az, akit társainak le kell győznie a nyáron!

A 2025-ös tokiói vb-n triplázó Melissa Jefferson-Wooden az idei első 100 méterét futotta Stockholmban. Az amerikai sprintkirálynő félelmetes ütemben jött el a rajtból, ezután riválisai már csak kapaszkodni tudtak rá, utolérni nem, könnyedén győzött, 10.84-es idővel.

A Gyémánt Liga szerdán Oslóban folytatódik.

ATLÉTIKA

GYÉMÁNT LIGA, 5. ÁLLOMÁS, STOCKHOLM

Férfiak. 200 m (+1.0): 1. Kenneth Bednarek (amerikai) 19.87

400 m: 1. Zakhiti Nene (dél-afrikai) 44.48

800 m: 1. Cooper Lutkenhaus (amerikai) 1:42.70

1500 m: 1. Yared Nuguse (amerikai) 3:30.11

400 m gát: 1. Alison dos Santos (brazil) 47.11

3000 m akadály: 1. Szufian el-Bakkali (marokkói) 8:10.40

Rúd: 1. Kurtis Marschall (ausztrál) 590

Diszkosz: 1. Daniel Stahl (svéd) 69.60

Nők. 100 m (+0.8): 1. Melissa Jefferson-Wooden (amerikai) 10.84

800 m: 1. Audrey Werro (svájci) 1:53.98

1500 m: 1. Birke Haylom (etióp) 4:00.68

3000 m akadály: 1. Marva Buzajani (tunéziai) 8:59.28

Távol: 1. Hilary Kpatcha (francia) 685 (+2.4)

Súly: 1. Jessica Schilder (holland) 20.89

Diszkosz: 1. Valarie Sion (amerikai) 68.80