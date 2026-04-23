Szerb Szuperliga: Szabadka–Topolya

2026.04.23. 19:49
null
TSC szerb Szuperliga Szpartak Szubotica Topolyai SC Topolya
A szerb labdarúgó-bajnokság (Szuperliga) alsóházi rájátszásának második fordulójában a Topolya a Szpartak Szubotica (Szabadka) otthonában lép pályára – élőben az NSO-n!

SZERB SZUPERLIGA
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 2. FORDULÓ
Szabadka–Topolyai SC 1–1 – élőben az NSO-n!
Szabadka, Városi Stadion, 600 néző. Vezeti: A. Sztojanovics
Szabadka: Minics – Sekulic, Szubotics, Nwokeabia, Krszmanovics – Trajkovics, Kuveljics, Kolarics, Enzo (Cajú, a szünetben) – Osei, Ezequiel. Vezetőedző: Szavo Pavicsevics  
TSC: Szimics – Szt. Jovanovics, Roux, Satara, Urosevics – Todoroszki, A. Petrovics, Mezei, Boszics – Sza. Jovanovics, B. Petrovics. Vezetőedző: Tomiszlav Szivics
Gólszerző: Osei (4.), ill. Todoroszki (17.)
Kiállítva: Krszmanovics (45+1.)

