F1: fél órával hosszabb lesz az egyetlen szabadedzés a Miami Nagydíjon

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) csütörtökön közölte, hogy miután hétfőn elfogadták a csapatokkal és a versenyzőkkel egyeztetett, módosított szabályokat, az istállóknak több idejük lesz azok tesztelésére a következő versenyhétvégén, így a szabadedzés a szokásos 60 helyett 90 percig tart majd.

Az amerikai viadalon csak egy szabadedzés lesz, ugyanis azt követően sprintkvalifikációt, sprintfutamot és időmérő edzést rendeznek a verseny előtt. A Formula–1-ben meglehetősen régen, még március 29-én Szuzukában volt futam, majd a közel-keleti helyzet miatt a bahreini és a szaúdi versenyhétvége elmaradt.