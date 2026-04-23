F1: fél órával hosszabb lesz az egyetlen szabadedzés a Miami Nagydíjon

A megszokott 60 helyett 90 perces lesz a jövő péntektől vasárnapi tartó Formula–1-es Miami Nagydíj egyetlen szabadedzése – közölte a Nemzetközi Automobil-szövetség csütörtökön.
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) csütörtökön közölte, hogy miután hétfőn elfogadták a csapatokkal és a versenyzőkkel egyeztetett, módosított szabályokat, az istállóknak több idejük lesz azok tesztelésére a következő versenyhétvégén, így a szabadedzés a szokásos 60 helyett 90 percig tart majd.
Az amerikai viadalon csak egy szabadedzés lesz, ugyanis azt követően sprintkvalifikációt, sprintfutamot és időmérő edzést rendeznek a verseny előtt. A Formula–1-ben meglehetősen régen, még március 29-én Szuzukában volt futam, majd a közel-keleti helyzet miatt a bahreini és a szaúdi versenyhétvége elmaradt.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|2
|3
|4
|72
|2.
|George Russell
|1
|2
|4
|63
|3.
|Charles Leclerc
|–
|2
|4
|49
|4.
|Lewis Hamilton
|–
|1
|4
|41
|5.
|Lando Norris
|–
|–
|3
|25
|6.
|Oscar Piastri
|–
|1
|2
|21
|7.
|Oliver Bearman
|–
|–
|3
|17
|8.
|Pierre Gasly
|–
|–
|3
|15
|9.
|Max Verstappen
|–
|–
|2
|12
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|3
|10
|11.
|Isack Hadjar
|–
|–
|1
|4
|11.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|1
|4
|13.
|Carlos Sainz
|–
|–
|1
|2
|14.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|15.
|Esteban Ocon
|–
|–
|1
|1
|16.
|Franco Colapinto
|–
|–
|1
|1
Legfrissebb hírek
Így alakul át a Formula–1 a Miami Nagydíjra
F1
2026.04.21. 12:52
A Mercedes állva hagyta a mezőnyt a szuzukai időmérő előtt
F1
2026.03.28. 04:40
F1: Alonso késve utazik Szuzukába, mert apuka lesz
F1
2026.03.25. 15:50
Mercedes az élen hangol az év első sprintidőmérőjére
F1
2026.03.13. 05:49
Ezek is érdekelhetik