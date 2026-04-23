F1: fél órával hosszabb lesz az egyetlen szabadedzés a Miami Nagydíjon

2026.04.23. 17:47
szabadedzés Formula-1 Miami Nagydíj Nemzetközi Automobil-szövetség
A megszokott 60 helyett 90 perces lesz a jövő péntektől vasárnapi tartó Formula–1-es Miami Nagydíj egyetlen szabadedzése – közölte a Nemzetközi Automobil-szövetség csütörtökön.

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) csütörtökön közölte, hogy miután hétfőn elfogadták a csapatokkal és a versenyzőkkel egyeztetett, módosított szabályokat, az istállóknak több idejük lesz azok tesztelésére a következő versenyhétvégén, így a szabadedzés a szokásos 60 helyett 90 percig tart majd.

Az amerikai viadalon csak egy szabadedzés lesz, ugyanis azt követően sprintkvalifikációt, sprintfutamot és időmérő edzést rendeznek a verseny előtt. A Formula–1-ben meglehetősen régen, még március 29-én Szuzukában volt futam, majd a közel-keleti helyzet miatt a bahreini és a szaúdi versenyhétvége elmaradt.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Kimi Antonelli23472
2. George Russell12463
3. Charles Leclerc2449
4. Lewis Hamilton1441
5. Lando Norris325
6. Oscar Piastri1221
7. Oliver Bearman317
8. Pierre Gasly315
9. Max Verstappen212
10. Liam Lawson310
11. Isack Hadjar14
11. Arvid Lindblad14
13. Carlos Sainz12
14. Gabriel Bortoleto12
15. Esteban Ocon11
16. Franco Colapinto11

 

 

Legfrissebb hírek

Újra bevetésen a Macarena-szárny – a Ferrari Monzában tesztel

F1
Tegnap, 10:10

Így alakul át a Formula–1 a Miami Nagydíjra

F1
2026.04.21. 12:52

Tiéd a Ring! – a megújult F1-es pálya közösségi programmal nyitja meg kapuit

F1
2026.04.20. 13:51

A Mercedes állva hagyta a mezőnyt a szuzukai időmérő előtt

F1
2026.03.28. 04:40

Őrségváltás az élen: Piastri volt a leggyorsabb a második szuzukai edzésen

F1
2026.03.27. 08:07

A Mercedes tökéletes formában kezdett Japánban; Albon Pérezzel ütközött a nyitányon

F1
2026.03.27. 04:52

F1: Alonso késve utazik Szuzukába, mert apuka lesz

F1
2026.03.25. 15:50

Mercedes az élen hangol az év első sprintidőmérőjére

F1
2026.03.13. 05:49
Ezek is érdekelhetik