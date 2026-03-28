Női röplabda Extraliga: a Békéscsaba előnybe került a bronzcsatában

A spanyol Maria Priscilla Schlegel Mosegui 17, a bosnyák Iman Isanovic 13 ponttal vette ki részét a vártnál is simább csabai sikerből.

Az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharc második meccsét egy hét múlva játsszák a viharsarki vármegyeszékhelyen.

NŐK, A 3. HELYÉRT ELSŐ MÉRKŐZÉS

ÚJPESTI–MBH-BÉKÉSCSABA 0:3 (-23, -19, -16)

Szilágyi utca, 285 néző. V: Barabás, Szabó P.

UTE: Ambrosio 7, Kucharska 1, TKACSENKO 11, Nacsa-Pekárik 4, Pezelj 6, Jordanova 11. Csere: Dömsödi, Morioka (liberók), Fábián1, Mutiri 2. Edző: Alejandro Altamirano

BÉKÉSCSABA: ISANOVIC 13, Orosz 2, Robinson 9, SCHLEGEL MOSEGUI 17, KUMP 9, Allard 5. Csere: Kertész (liberó), Krivosijszka 2, Németh L. 2. Edző: Nagy Péter

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:0, 3:4, 6:5, 8:9, 10:9, 10:13, 13:14, 16:15, 17:18, 19:18, 20:21, 21:24. 2. játszma: 1:0, 2:4, 6:7, 7:11, 11:12, 12:16, 14:21, 18:22, 18:24. 3. játszma: 1:0, 1:5, 4:6, 4:8, 8:9, 9:15, 11:19, 16:22

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Békéscsaba javára

MESTERMÉRLEG

Alessandro Altamirano: – Nem kezdtük túl jól a párharcot. Az első játszma kiegyenlített játékot hozott, de a fontos pillanatokban hibákat követtünk el, amelyek később meg is bosszulták magukat. Utána az ellenfél belerázódott és jobban játszott, mint mi, de úgy gondolom, hogy rajtunk múlik, hogy megfordítsuk a helyzetet és jövő szombaton megnyerjük a második mérkőzést.

Nagy Péter: – Nehéz mérkőzésre számítottam, de jól edzettünk az elmúlt napokban, persze azért látszott a lányokon picike mentális fáradtság. Örülök annak, hogy az elejétől a végéig jól koncentráltak, jól választottuk meg az opcióinkat, védekezésben és visszatámadásban szerintem kiválóak voltunk. Megyünk tovább, innentől a következő meccsen van a fókusz, ami szintén nehéznek ígérkezik.

AZ 5–9. HELYÉRT

MÁV ELŐRE FOXCONN–TFSE 3:0 (16, 17, 14)

Folyondár u., 78 néző. V: Hegedüs, Kiss Z.

MÁV ELŐRE: Dzjuba 5, HOLLÓSI 5, Sziládi 4, THOMSEN 24, MCEWAN 18, Kotormán 2. Csere: Nagy-Hegyesi (liberó), Rieder 1, Nagy E., Fitzpatrick 4, Szatmári. Edző: Kaszap Tamás

TFSE: Boros, Tatár 5, Zen 2, Kis D. 7, TARR 9, Nagy V. 6. Csere: Weidemann, Kucsera (liberók), Tátrai Zs., Rádosi 3, Olcsváry 1, Vértes Sz., Takács V. Edző: Jókay Zoltán

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:0, 3:4, 9:5, 9:8, 15:10, 19:16. 2. játszma: 0:1 3:2, 6:4, 7:7, 16:9, 16:11, 21:12, 24:16. 3. játszma: 4:1, 7:3, 10:5, 12:6, 13:9, 20:10, 24:11

MESTERMÉRLEG

Kaszap Tamás: – Elégedett vagyok a lányok teljesítményével és hozzáállásával. Így kell kezdeni egy mérkőzést és tudatosítani az ellenféllel, hogy mi vagyunk itthon. Volt néhány dolog, ami kívánni valót hagyott maga után, de nagyrészt betartották a lányok a taktikát, nagyon szép agresszív nyitásaink voltak és a védekezésünk is a helyén volt.

Jókay Zoltán: – Erre a meccsre mondják, hogy el kellene felejteni, de nekem ez sajnos nem lesz könnyű. Ez a teljesítmény nem volt méltó sem a csapathoz, sem az Extraligához.