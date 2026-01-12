Férfi röplabda Extraliga: súlyosan megsérült a Kaposvár centere

A somogyi együttes közösségi oldalának hétfői beszámolója szerint a 26 éves Franco Medina még tavaly év végén, a Kazincbarcika elleni december 19-i mérkőzés előtt szenvedett mellizomsérülést, ami miatt a legutóbbi két összecsapáson nem tudott pályára lépni.

„Francónak egyelőre pihentetnie kell a sérült testrészt, ezt követően kezdheti majd meg a gyógytornát, és ideális esetben márciusban térhet vissza a pályára” – áll a kaposváriak közleményében, akik jövő szerdán a címvédő MÁV Előrével vívnak bajnoki rangadót, majd január 30–31-én a Magyar Kupa budapesti négyes döntőjében lesznek érdekeltek.