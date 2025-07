Jókay Zoltán: Nem akarunk részt venni az igazoláskampányban

Amikor felállt a Pénzügyőr kispadjáról, mintha arról lett volna szó, hogy többet nem akar az élvonalban dolgozni. Vagy rosszul emlékszem?

Jól emlékszik, valóban úgy terveztem, hogy többet már nem fogok az Extraligában edzősködni, de aztán az élet másképpen hozta – válaszolt a szakember, akivel a budapesti egyetemi Európa-bajnokság sajtótájékoztatóját követően beszélgettünk. – Lassan három évtizede tanítok a Testnevelési Egyetemen, amelynek női csapata 2024-ben a kubai Joel Olazábal Herrera irányításával megnyerte az NB I-et. Ugyanakkor az intézmény vezetőségében felvetődött az a teljesen jogos igény, hogy a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem csapatát illene magyar edzőnek irányítania. El is kezdtünk keresni egy erre megfelelő szakembert, én magam is beszéltem több fiatal trénerrel, de ilyen-olyan okokból végül senki sem vállalta, így maradtam én…

Született: 1967. július 3., Tatabánya

Klubjai játékosként: Tatabánya, Szombathely, TFSE

Klubjai edzőként: Csepel (férfi), Vasas (női), Pénzügyőr (férfi), SZBRA (női), TFSE (női)

Legnagyobb sikerei klubedzőként

6x magyar bajnok: 2005, 2008, 2012, 2013 (Vasas, női), 2021, 2022 (Pénz­ügyőr, férfi)

12x kupagyőztes: 2005, 2006, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015 (Vasas, női), 2020, 2021, 2022, 2023 (Pénz­ügyőr, férfi)

A magyar női válogatott szövetségi kapitánya: 2010–2012

Másodedző: 2015–2020

Legnagyobb sikerek

Eb-részvétel: 2015, 2019

Európa-liga-győztes: 2015

El-ezüstérmes: 2018 JÓKAY ZOLTÁN

Az ön vezetésével is ugyanolyan sikeres volt a csapat, mint elődjéével.

Ugyan a bajnokság megnyerésével tavaly is kivívta az Extraliga-szereplést a csapat, a klub végül mégsem vállalta az indulást. Így gyakorlatilag azzal, hogy idén is megnyertük az NB I-et, megvédtük a címünket. Nagyon jó szellemű társaság jött össze, amellyel tényleg öröm volt együtt dolgozni. A játékosok nagy része az egyetem hallgatója, és a tervek szerint ez nem változik a következő idényben sem. Naponta olvasom, melyik rivális milyen külföldi légióst szerződtetett éppen, de mi ha tudnánk, sem akarnánk részt venni ebben az igazoláskampányban, és a horribilis összegeket kérő, úgynevezett magyar „sztárjátékosokból” sem kérünk. Mi egy szerényebb ösztöndíjjal tudjuk segíteni a röplabdázóinkat, akinek ez megfelel, azt szívesen látjuk. Cserébe játéklehetőséget tudunk nekik adni, mert az garantálható, hogy nálunk nem fogják légiósok kiszorítani őket a csapatból, megmutathatják magukat az élvonalban, ez kitűnő ugródeszka lehet nekik egy jobb hazai csapatba kerüléshez, esetleg külföldi szerződéshez.

De így hogy fogják felvenni a versenyt a riválisokkal?

Most egészen mások a célok, mint például annak idején a Vasasnál. Nincs kényszer rajtunk, legfeljebb annyi, hogy azért lehetőleg ne essünk ki. És persze minél jobban nehezítsük meg az ellenfelek dolgát, mint, mondjuk, tavaly a Magyar Kupában, ahol a végül a döntőig jutó Kaposvár csak a döntő szettben tudta kicsikarni ellenünk a továbbjutást…

A bajnokság kezdete előtt még vár önökre egy fontos feladat a vasárnap rajtoló egyetemi Európa-bajnokságon.

Immár három hete készülünk a megméretésre. Úgy látom, hogy a TF férfiegyüttese nagyon erős, szerintem versenyben lesz a legjobb török és román egyetemi gárdákkal is. Ami az általam irányított női csapatot illeti, ott azért vannak gondok. Nagyrészt ez is a TFSE-re épül, és amikor először lett meghirdetve ez a lehetőség, még elég sok érdeklődő is volt. Csakhogy akkor még egy hónappal korábbi időpontra volt tervezve, ami után lett volna még pihenőjük a játékosoknak a nyáron. Miután kiderült a végleges időpont, némileg alábbhagyott az érdeklődés, és jó néhányan lemondták a szereplést. Így most centerposzton vannak problémáink, de aztán ki tudja… Igazából fogalmunk sincs a riválisok erejéről, és az esemény hagyományainak megfelelően csak a vasárnapi megnyitó előtt sorsolják ki a csoportokat is, szóval még eléggé vakon vagyunk. Ami jelenleg biztos, hogy a csoportkörben hétfőtől szerdáig fél ötkor és hétkor kezdődnek a meccseink a Csörsz utcában, a Dr. Koltai Jenő Sportcsarnokban, a továbbiak pedig majd az itt elért eredményeken múlnak. De remélem, hogy sokan kijönnek szurkolni nekünk.