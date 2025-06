Kétszettes hátrányból fordítva győzött női röplabda-válogatottunk Romániában

Újabb bravúrgyőzelemre lett volna szüksége női válogatottunknak, hogy életben tartsa az Arany Európa-liga négyes döntőjébe jutás esélyeit. Az ellenfél Románia volt, amely két győzelemmel kezdte a sorozatot, eddig még szettet sem vesztett, ráadásul hazai közönség előtt, Balázsfalván fogadhatta a mieinket.

Csapatunk azonban jól kezdte a meccset, ami ez esetben azt jelenti, hogy egy-egy ponttal még vezettünk is. A szett közepén azonban beindultak a románok, akik négy, majd öt ponttal is megléptek. Ezúttal azonban nem omlottak össze a mieink, s egy időkérés és egy azzal egyenértékű challenge után – Németh Anett, s a legutóbbi idényben éppen Romániában játszó Szedmék Réka pontjaival – előbb visszazárkóztak egy pontra, majd 19-nél egyenlítettek is. A vezetést sajnos nem sikerült átvenni, sőt, villámgyorsan megint hárompontos előnybe kerültek a házigazdák, s a végjátékban ilyen különbség már végzetes.

Ráadásul a második felvonás úgy kezdődött, ahogyan az első befejeződött: a kettőt összeadva 8:1-es sorozatot produkáltak keleti szomszédaink. Szerencsére ebből csak négy pont született a második felvonásban, s ezúttal Kiss Gréta bombáival sikerült gyorsan ledolgozni a hátrányt. Ugyan ezt követően is rendre az ellenfél vezetett, de most nem hagyta lerázni magát a magyar csapat. Volt tartása, s akárhogy is állt a meccs, mindig mosolyogtak a lányok. Akkor is, amikor a végjátékban megint háromra nőtt a különbség. 23:22-nél lett volna lehetőség az egyenlítésre, ám egy vitatható ponttal – a mieink végül nem kértek challenge-et sáncérintésre – két szettlabdához jutottak a románok, amiből a másodikat be is ütötték.

A mieink ekkor sem adták fel, s a harmadik játszmában három ponttal is sikerült meglépni, de aztán három buta hiba, és máris egyenlő volt az állás. Időt is kért Alessandro Chiappini, s a vezetést sikerült visszavenni, sőt, a szett közepén már négy, a végjátékhoz érve pedig öt is volt a különbség. Csakhogy amikor már bizakodni kezdtünk volna, sorozatban négy román pont született, s újra nyílt lett a játszma. Egy jó challenge nálunk, egy rossz náluk, majd egy Németh Anett-bomba, és három szettlabdához jutottak a mieink, amit egy jó blokkal gyorsan ki is használtak, így végül sikerült meccsben maradni.

A negyedik játszmára a kezdőcsapatban maradt Glemboczki Zóra, s jól is kezdett a magyar válogatott, de kétpontos fór után a románok szereztek sorozatban ötöt. Aztán viszont rajtunk volt a sor négyszer, úgyhogy maradt a mieinknél a vezetés, a szett közepén azonban gyakorlatilag körbeütötték a lányok a pályát, így fordult a kocka. 21:21 után megint egy jó ütemű challenge hozta vissza a magyar vezetést, sőt aztán három szettlabdához jutottunk, s mivel a hazaiak az antennát találták el, jöhetett a döntő szett.

Ezt a románok kezdték jobban és a térfélcserénél kétpontos előnyük volt, ám 11-nél sikerült egyenlíteni. Időt is kért a hazaiak spanyol szövetségi kapitánya, de hiába, mert egy blokkouttal a vezetést is sikerült átvenni. Sajnos így is a románok jutottak meccslabdához, azonban Glemboczki pontjával hárítottuk, sőt, ezután előttünk nyílt lehetőség, csakhogy ez is kimaradt. A románoknak a harmadik sem jött össze, nekünk viszont egy remek blokkal éppen a harmadik – kétszettes hátrányból fordítva sikerült kiharcolniuk a győzelmet a mieinknek, így továbbra is megvan az esély a négyes döntőbe jutásra.

RÖPLABDA

ARANY EURÓPA-LIGA, NŐK

3. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–ROMÁNIA 3:2 (–21, –23, 21, 21, 18)

Balázsfalva, 450 néző. V: Parvanova (bolgár), Puecher (olasz)

MAGYARORSZÁG: Fekete F. 6, Petrenkó 3, Szedmák 8, Lászlop 2, NÉMETH A. 42, KISS G. 15. Csere: Tóth F. (liberó), Ratkai, GLEMBOCZKI 9. Szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini

ROMÁNIA: BUTEREZ 22, Cristea 6, Cheluta 18, BUDAI-UNGUREANU 30, Ariton 4, Axinte 3. Csere: Veres (liberó), Miclaus, Ioan. Szövetségi kapitány: Guillermo Naranjo Hernández

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:1, 3:4, 8:7, 8:12, 11:13, 11:16, 15:16, 19:19, 20:23, 21:24. 2. játszma: 0:4, 4:5, 4:8, 8:8, 8:11, 11:12, 13:13, 14:16, 18:18, 19:22, 22:24. 3. játszma: 1:3, 5:4, 9:6, 10:10, 14:10, 15:14, 20:15, 20:20, 24:21. 4. játszma: 3:1, 3:6, 9:7, 10:9, 14:11, 15:16, 16:19, 20:20, 24:21. 5. játszma: 2:4, 5:6, 6:8, 8:9, 9:11, 12:11, 13:14, 15:14, 16:17, 18:17