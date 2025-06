Legyőzte Portugáliát, négyes döntőbe jutott a magyar női röplabda-válogatott

Nem kezdték túl jól a lányaink a Portugália elleni meccset, mert a vendégek agresszív nyitásai eleinte nem ízlettek. De aztán gyorsan ledolgozták a négypontos hátrányt, sőt, a szett közepén már a vezetést is átvették, Németh Anett bombáival ugyanis ők sem tudtak mit kezdeni, ráadásul a végén volt egy parádés nyitássorozata is, így hat szettlabdához jutottak a mieink, amelyből aztán a harmadikat sikerült értékesíteni.

A második felvonás elején is volt ugyan egy kisebb megingás, de Németh továbbra is rendületlenül termelte a pontokat, amiből a center Kump Aliz is alaposan kivette a részét. Hét ponttal is vezettünk már, de a végjáték előtt egy ötös sorozattal visszazárkóztak a vendégek. Alessandro Chiappini azonban egy időkérésnél rendezte a sorokat, s ekkor meg Fekete Fanni pontjaival állt vissza a különbség. A végén megint hat játszmalabdája volt a mieinknek, s ezúttal Petrenkó Brigitta ászával egyből sikerült lezárni.

A harmadik játszmára viszont kicsit elfogyott lendület, így a játszma első felében a portugálok vezettek, volt hogy három ponttal is. A mieink olasz szakvezetője azonban megint jó ütemben kért időt és aztán Szedmák Réka is elkezdte a pontgyártást. Így egálról indult a végjáték, Kump azonban nyitott két ászt egymás után, s úgy tűnt, hogy ezzel révbe érhetünk, de aztán 23-nál megint egyenlő volt az állás, ráadásul ezúttal sikerült leblokkolni Némethet, így a vendégek jutottak szettlabdához és egyből ki is használták.

Három magyar ponttal kezdődött a negyedik játszma, de sok nyitást rontottak a mieink, így szoros maradt az állás. Sajnos a támadásbefejezések sem úgy működtek már, mint a meccs elején, a portugálok pedig belelkesedtek. 18:14-es vendégvezetésnél azonban sorozatban hét pontot szerezve már a mieinknél volt az előny. Így is hihetetlenül izgalmas volt a vége: 23:22-nél a mieink a challenge-nek köszönhetően jutottak két szettlabdához, és a másodikat – ki más – Németh értékesítette. Ezzel a mieink kvalifikálták magukat a svédországi négyes döntőbe.

A mieink 5/1-es mutatóval a negyedik helyen fejezték be az alapszakaszt, a június 28-29-i, ängelholmi végjáték elődöntőjében pedig Romániával találkoznak. A másik ágon a házigazda svédek ellenfele Ukrajna lesz.

NŐI RÖPLABDA EURÓPA-LIGA

ARANY DIVÍZIÓ, 3. TORNA, 3. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–PORTUGÁLIA 3:1 (20, 18, –23, 23)

Kaposvár, 1057 néző. V: Guniava (grúz), Tillmann (magyar)

MAGYARORSZÁG: KUMP 11, NÉMETH A. 24, Kiss G. 1, Fekete F. 7, PETRENKÓ 8, SZEDMÁK 18. Csere: Tóth F., Kertész (liberók), Szalai, Glemboczki. Szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini

PORTUGÁLIA: Maia 7, J. Garcez 2, M. Garcez 4, CLEMENTE 23, Cavalcanti 9, Kavalenka 8. Csere: Rodrigues (liberó), Monteiro 3, Lopes 2, Figueiras 1, Cassama 4, Gouveia 1. Szövetségi kapitány: Hugo Silva

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:4, 3:7, 6:8, 10:10, 13:12, 16:16, 22:17, 17:16, 24:20, 21:20, 24:23. 2. játszma: 2:4, 8:5, 13:7, 14:11, 19:12, 19:17, 24:18. 3. játszma: 4:2, 5:6, 7:9, 10:10, 12:15, 17:16, 19:17, 19:20, 22:20, 23:23. 4. játszma: 3:0, 4:3, 7:5, 7:7, 11:10, 12:14, 14:18, 21:18, 22:22, 24:22

MESTERMÉRLEG

Alessandro Chiappini: – Sokat erősödött a csapat karaktere, mert egy évvel ezelőtt ezeket a meccseket elvesztettük volna. Persze most is voltak hullámvölgyek, de most kisebbek, mint hétfőn. Most három nap pihenő következik, de aztán folytatjuk a felkészülést a svédországi döntőre.

A női Arany Európa-liga végeredménye: 1. Románia 5 győzelem/16 pont, 2. Ukrajna 5/15, 3. Svédország 5/14, 4. MAGYARORSZÁG 5/13 (ez a négy csapat jutott be a négyes döntőbe)