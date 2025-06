Németh Anett: A döntőben is győzni szeretnénk

A magyar női röplabda-válogatott csak Szlovéniától szenvedett vereséget az Arany Európa-ligában, miközben egyedüliként tudta legyőzni az alapszakaszt megnyerő románokat. A sorozat legeredményesebb játékosa Németh Anett lett, aki a svéd Isa­belle Haakkal holtversenyben 159 pontot szerzett, ami mérkőzésenként átlagosan 26 és fél pont.

„Azt nem mondom, hogy nem szoktam figyelni a statisztikát, mert természetesen nagyon hízelgő – mondta a Portugália elleni utolsó mérkőzés után a nyáron a Perugiától a szintén olasz Chierihez igazoló átló. – Ezt most éppen nem kísértem figyelemmel, mert az sokkal fontosabb volt, hogy a csapat győzzön. Ugyan a harmadik játszmában ezúttal is volt egy kis hullámvölgy a játékunkban, személy szerint az enyémben is, de nagyon hosszú és kemény volt az elmúlt hat hét, rengeteget utaztunk, nagyon kimerültünk a végére.”

De megérte a sok fáradság, mert válogatottunk 2015 és 2018 után harmadszor jutott be a legjobb négy közé a versenysorozatban. Igaz, a Svédországban sorra kerülő meccsek miatt a pihenés tolódik két hetet.

„Kaptunk három szabadnapot, de nem hiszem, hogy bárki nyaralást tervezett volna erre az időszakra. Úgy indultunk neki az Európa-ligának, hogy lesz, ami lesz, aztán a balázsfalvai meccseken kezdtünk igazán hinni abban, hogy a négyes döntőbe jutás is sikerülhet. Meglett, úgyhogy az alapvető célt már teljesítettük, innentől kezdve pedig már minden ajándék. Persze Ängelholmba sem feltett kézzel utazunk, teher sem lesz rajtunk a négy között. Ott is győzni szeretnénk, de az már nem lesz elvárás.”

A négyes döntőt a jövő hétvégén, június 28-án és 29-én rendezik meg, a mieink ellenfele az elődöntőben Románia lesz, amelyet idegenben már sikerült legyőzni – miért ne sikerülhetne újra?! Az is biztos, hogy az alapszakasz-mérkőzés után nagyon odafigyel a rivális Némethre, csakhogy a mieink is készülnek újdonsággal. Az első négy találkozón ugyanis gyakorlatilag nem volt centertámadása a csapatnak, ez az olasz szövetségi kapitány, Alessandro Chiappini kérése volt, aki az elején a szélső támadásokat erőltette. Erre idővel az ellenfelek is felfigyeltek, így a szélső ütők elleni védekezésre összpontosítottak, emiatt sokkal nagyobb teher hárult Némethékre. Kaposváron az elmúlt hétvégén viszont már a centerek is több labdát kaptak, és a játékelem tökéletesítésére lesz még ideje a keretnek.

Egy szó, mint száz: a döntőbe kerülés sem elérhetetlen, ami korábban már kétszer sikerült a magyar együttesnek, amely eddig mindkét kiírás alkalmával (tíz és hét éve), amikor a négy közé került, az elődöntőt is sikerrel vette. A 2018-ban El-ezüstérmes válogatottnak a mostaniak közül Németh Anett és Szedmák Réka is a tagja volt.