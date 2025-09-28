Nemzeti Sportrádió

Ismét Olaszország a világbajnok a férfi röplabda-vb-n

K. Z.K. Z.
Vágólapra másolva!
2025.09.28. 23:31
null
Fotó: FIVB
Címkék
férfi röplabda-világbajnokság Olaszország Bulgária
A Fülöp-szigeteken a férfi röplabda-világbajnokság döntőjében az olasz válogatott megvédte címét, miután 3:1-re legyőzte Bulgáriát. A bronzérem a lengyeleké lett.


Beigazolódott a vélekedés, amely szerint az olasz–lengyel meccs volt a vb igazi döntője, hiszen a bronzérmet a párharc vesztesei, azaz a lengyelek szerezték meg, miután négy szettben megverték Csehországot.

A döntőben az olaszok voltak az esélyesebbek, s nemcsak azért, mert ők voltak a címvédők, hanem mert a két csapat már megmérkőzött egymással az idén: a júniusi Nemzetek Ligája-találkozót az olaszok 3:1-re megnyerték. Persze az is igaz, hogy már nem voltak veretlenek a vb-n, a csoportkörben kikaptak Belgiumtól, a bolgárok azonban még nem akadtak legyőzőre a tornán.

Az első két játszmában azonban a címvédő akarata érvényesült, igaz, a harmadikban sikerült szépítenie az 1970 után második vb-döntőjét játszó bolgároknak, azonban ez nemhogy feldobta volna őket, a negyedik szettre gyakorlatilag teljesen szétestek, s mindössze tíz pontig jutottak. Ezek után következhetett az olasz örömünnep, a csapat 1990, 1994, 1998 és 2022 után ötödször lett világbajnok, ráadásul nemcsak a férfiaknál, a nőknél is Itália lett az aranyérmes. 

RÖPLABDA
FÉRFI-VILÁGBAJNOKSÁG, FÜLÖP-SZIGETEK
Döntő: Olaszország–Bulgária 3:1 (21, 17, –17, 10)
A 3. helyért: Lengyelország–Csehország 3:1 (18, –23, 22, 21)
Világbajnok: Olaszország (Simone Anzani, Fabio Balaso, Mattia Bottolo, Gianluca Galassi, Giovannimaria Gargiulo, Simone Giannelli, Alessandro Michieletto, Domenico Pace, Luca Porro, Yuri Romano, Roberto Russo, Kamil Rychlicki, Francesco Sani, Riccardo Sbertoli. Szövetségi kapitány: Ferdinando De Giorgi), 2. Bulgária, 3. Lengyelország, 4. Csehország, 5. Egyesült Államok, 6. Törökország, 7. Belgium, 8. Irán, 9. Argentína, 10. Szerbia, 11. Szlovénia, 12. Tunézia, 13. Hollandia, 14. Kanada, 15. Finnország, 16. Portugália, 17. Brazília, 18. Franciaország, 19. Fülöp-szigetek, 20. Kuba, 21. Németország, 22. Katar, 23. Japán, 24. Ukrajna, 25. Egyiptom, 26. Kolumbia, 27. Dél-Korea, 28. Líbia, 29. Románia, 30. Kína, 31. Chile, 32. Algéria

 

férfi röplabda-világbajnokság Olaszország Bulgária
Legfrissebb hírek

Férfi röplabda-vb: Bulgária és a címvédő Olaszország vívja a döntőt

Röplabda
2025.09.27. 14:59

Férfi röplabda-vb: kétszettes hátrányból fordítottak az amerikaiak ellen a bolgárok

Röplabda
2025.09.25. 17:10

A címvédő az első elődöntős a röplabda vb-n

Röplabda
2025.09.24. 11:21

Férfi röplabda-vb: Bulgária tizenöt év után jutott nyolc közé

Röplabda
2025.09.22. 12:19

Billie Jean King-kupa: ismét Olaszország a bajnok

Tenisz
2025.09.21. 16:18

Az olaszok nagy csatában győztek Kína ellen, és elődöntősök a Billie Jean King-kupában

Tenisz
2025.09.16. 19:13

82 évesen visszatér a pályára a korábbi Serie A-kapus

Olasz labdarúgás
2025.09.11. 13:16

Gattuso a debreceni olasz siker után: A legőrültebb meccs, amit valaha átéltem edzőként

Foci vb 2026
2025.09.09. 08:39
Ezek is érdekelhetik