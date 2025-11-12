Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda NB I: a NEKA otthonában is nyert a Tatabánya

Vágólapra másolva!
2025.11.12. 20:32
null
Fotó: FB/Tatabánya Kézilabda Club
Címkék
férfi kézilabda NB I Mol Tatabánya KC NEKA
Nyolc mérkőzés után is százszázalékos a Tatabánya a férfi kézilabda NB I-ben, miután szerdán 31–25-re nyert a NEKA otthonában.

A hazaiak egyszer sem vezettek az egész találkozón. A vendégek mezőnyjátékosai közül egy kivétellel mindenki betalált, Terjék Roland és Krakovszki Bence öt-öt góllal, Andó Arián 11 védéssel járult hozzá a sikerhez. A Nemzeti Kézilabda Akadémia együttesében Gazsó Péter hatszer volt eredményes, Mikler Krisztián tíz lövést védett.

KÉZILABDA
FÉRFI NB I
NEKA–Mol Tatabánya KC 25–31 (12–16)
Balatonboglár, 385 néző. V: Kiu G., Kiu T.
NEKA: Podoba – Szücs B. 2, Kathi 1, Török Á. 3, Bugyáki 3, Kovács T. 2, Kovács D. 2. Csere: MIKLER K. (kapus), Mészáros M., Vári, Grünfelder, Tóth L. 4 (2), GAZSÓ 6, Draskovics V. 1, Szepesi, Balogh D. 1. Edző: Sótonyi László
TATABÁNYA: ANDÓ – TERJÉK 5, Mosindi 3, Zsitnyikov 2, Plaza 2, SARAC 2, Damatrin 4 (2). Csere: Vajda H. 2, KRAKOVSZKI B. 5 (2), Papp T. 1, Sztraka 2, Éles B. 2, Havran 1, Lemos. Edző: Tóth Edmond
Az eredmény alakulása. 8. perc: 2–4. 12. p.: 2–6. 16. p.: 5–10. 22. p.: 7–10. 28. p.: 10–16. 34. p.: 14–16. 39. p.: 15–21. 43. p.: 18–22. 49. p.: 18–24. 57. p.: 23–29. 59. p.: 23–31. Kiállítások: 10, ill. 10 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 5/4
MESTERMÉRLEG
Sótonyi László: – A Tatabánya végig kontrollálta a mérkőzést, megérdemelten nyert. Ez volt a harmadik meccsünk egy héten belül, ami érződött a játékunkon. Egyénileg és csapatként is pontosabb, taktikusabb teljesítmény kellett volna a szorosabb eredményhez. A játékosokat dicséret illeti a küzdésért, ebből a mérkőzésből sokat lehet tanulni.

Tóth Edmond: – Büszke vagyok a csapatomra, mert nagyot küzdöttünk és megmutattuk, mire vagyunk képesek. Mentálisan készültünk, arra volt idő és lehetőség, ez hozta meg az eredményt. Tudtuk, hogy egy szívós, kemény ellenfél ellen lépünk pályára, és sikerült olyan védekezést felépítenünk, amivel megzavartuk őket. Támadásban voltak hibáink, de mindenki hozzátett a sikerhez – egységet képviseltünk, amire büszkék lehetünk.

    
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Tatabánya88262–216+4616
2. Szeged10712335–274+6115
3. Veszprém77291–200+9114
4. FTC954302–299+310
5. Győr844245–230+158
6. Budai Farkasok-Rév7232194–214–207
7. Szigetszentmiklós9315247–278–317
8. Csurgó9225255–262–76
9. NEKA9225238–260–226
10. Gyöngyös936250–281–316
11. PLER8224228–263–356
12. Komló8215218–233–155
13. Balatonfüred8215212–236–245
14. Budakalász7214204–235–315

 

férfi kézilabda NB I Mol Tatabánya KC NEKA
Legfrissebb hírek

Férfi kézilabda NB I: Bajnokok Ligája-győztes játékost igazolt a Győr

Kézilabda
9 órája

Férfi kézi NB I: november 26-án pótolják be a félbeszakadt meccset

Kézilabda
2025.11.10. 20:42

Hugo Descat: A hitünk volt a fordítás kulcsa  Szegeden

Kézilabda
2025.11.10. 07:03

Kigyulladt a szomszédos uszodában a szauna, félbeszakadt a Budai Farkasok–Budakalász bajnoki

Kézilabda
2025.11.09. 19:57

Elmozdult az utolsó helyről a Balatonfüred a férfi kézi NB I-ben

Kézilabda
2025.11.08. 20:08

Gyász: a rangadó közben hunyt el a Szeged technikai vezetője

Kézilabda
2025.11.08. 19:39

Drámai végjáték Szegeden, hatgólos hátrányból felállva nyert a Veszprém

Kézilabda
2025.11.08. 18:28

Szeged–Veszprém: jön az idény első szuperrangadója!     

Kézilabda
2025.11.08. 11:57
Ezek is érdekelhetik