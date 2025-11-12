Férfi kézilabda NB I: a NEKA otthonában is nyert a Tatabánya

A hazaiak egyszer sem vezettek az egész találkozón. A vendégek mezőnyjátékosai közül egy kivétellel mindenki betalált, Terjék Roland és Krakovszki Bence öt-öt góllal, Andó Arián 11 védéssel járult hozzá a sikerhez. A Nemzeti Kézilabda Akadémia együttesében Gazsó Péter hatszer volt eredményes, Mikler Krisztián tíz lövést védett.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

NEKA–Mol Tatabánya KC 25–31 (12–16)

Balatonboglár, 385 néző. V: Kiu G., Kiu T.

NEKA: Podoba – Szücs B. 2, Kathi 1, Török Á. 3, Bugyáki 3, Kovács T. 2, Kovács D. 2. Csere: MIKLER K. (kapus), Mészáros M., Vári, Grünfelder, Tóth L. 4 (2), GAZSÓ 6, Draskovics V. 1, Szepesi, Balogh D. 1. Edző: Sótonyi László

TATABÁNYA: ANDÓ – TERJÉK 5, Mosindi 3, Zsitnyikov 2, Plaza 2, SARAC 2, Damatrin 4 (2). Csere: Vajda H. 2, KRAKOVSZKI B. 5 (2), Papp T. 1, Sztraka 2, Éles B. 2, Havran 1, Lemos. Edző: Tóth Edmond

Az eredmény alakulása. 8. perc: 2–4. 12. p.: 2–6. 16. p.: 5–10. 22. p.: 7–10. 28. p.: 10–16. 34. p.: 14–16. 39. p.: 15–21. 43. p.: 18–22. 49. p.: 18–24. 57. p.: 23–29. 59. p.: 23–31. Kiállítások: 10, ill. 10 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Sótonyi László: – A Tatabánya végig kontrollálta a mérkőzést, megérdemelten nyert. Ez volt a harmadik meccsünk egy héten belül, ami érződött a játékunkon. Egyénileg és csapatként is pontosabb, taktikusabb teljesítmény kellett volna a szorosabb eredményhez. A játékosokat dicséret illeti a küzdésért, ebből a mérkőzésből sokat lehet tanulni.

Tóth Edmond: – Büszke vagyok a csapatomra, mert nagyot küzdöttünk és megmutattuk, mire vagyunk képesek. Mentálisan készültünk, arra volt idő és lehetőség, ez hozta meg az eredményt. Tudtuk, hogy egy szívós, kemény ellenfél ellen lépünk pályára, és sikerült olyan védekezést felépítenünk, amivel megzavartuk őket. Támadásban voltak hibáink, de mindenki hozzátett a sikerhez – egységet képviseltünk, amire büszkék lehetünk.