Ezüst, piros, fekete – bemutatót tartott az Audi F1-es csapata

2025.11.12. 21:42
null
Az Audi megmutatta a koncepciófestését (Fotó: AFP)
F1 Audi Formula–1
A Formula–1-es Audi megmutatta, milyen színekbe öltözteti az autóját a 2026-os idényre.

Mint ismert, a Sauber jövőre már Audiként vesz részt a Formula–1-es világbajnokságban, így nemcsak a sportág, hanem a csapat számára is új korszak kezdődik 2026-ban. A német márka szerda este Münchenben mutatta meg, milyen színeket fognak magukon viselni a versenygépei. 

A jövőre is változatlan pilótapárossal, Nico Hülkenberggel és Gabriel Bortoletóval induló csapatnál az ezüst, a piros, valamint a fekete szín fog az Audi R26 névre keresztelt autó dizájnjának alapjául szolgálni. A Mattia Binotto és Jonathan Wheatley vezetésével debütáló alakulat saját erőforrással érkezik a „száguldó cirkuszba”, és noha úgy számol, hogy az első két éve küzdelmes lesz, 2028-ban már igazi kihívóvá lépne elő, és tervei szerint 2030 után már világbajnoki címekért szállna harcba. 

Az Audi R26-osról januárban hull le a lepel. Az istállók közül egyelőre kettő közölt pontos dátumot: a Red Bull a testvércsapatával, a Racing Bullsszal közösen január 15-én fog autóbemutatót tartani Detroitban. 


 

F1
5 órája

A Red Bull és a Racing Bulls is kijelölte 2026-os autóbemutatója dátumát

A két csapat közös bemutatót tart.

 

CSAPATAUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
McLaren 
Ferrari 
Red Bulljanuár 15.
Mercedes 
Aston Martin 
Alpine 
Haas 
Visa Cash App Racing Bullsjanuár 15. 
Williams 
Audi 
Cadillac 

 

