Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda NB I: az Esztergom pontot veszített Vácott, a vártnál szorosabb meccsen nyert a Győr

Vágólapra másolva!
2025.11.12. 20:41
null
Fotó: FB/Esztergom Handball
Címkék
Motherson Mosonmagyaróvári KC Alba Fehérvár KC Mol Esztergom DVSC-Schaeffler DVSC Győri Audi ETO KC FTC-Rail Cargo Hungaria Váci NKSE női kézilabda NB I Mosonmagyaróvári KC
Az Esztergom 31–31-es döntetlent játszott a Váci NKSE otthonában a női kézilabda NB I szerdai játéknapján.

A hazaiak a győzelemért támadtak, de Kajdon Blanka labdaeladását kihasználva a vendégek Horváth Fanni góljával hat másodperccel a vége előtt egy pontot megmentettek. Az esztergomi Varga Emília hét gólt szerzett, az Európa-bajnoki bronzérmes váci Csíkos Luca tíz alkalommal talált be.

A címvédő és Bajnokok Ligája-győztes Győr 31–26-os győzelemmel távozott az Alba Fehérvár otthonából. A vendégeknél Dione Housheer kilenc gólt szerzett, ezzel ő lett a mezőny legeredményesebb játékosa. A hazaiaknál Tamara Smbatian hétszer, Emilija Lazic hatszor talált be, Maddi Aalla Rotaeche 13 védéssel zárt.

A Magyar Kupa-győztes Ferencváros hazai pályán 15 góllal verte a Vasast. Darja Dmitrijeva és Orlane Kanor nyolc-nyolc, Vilde Ingstad Mortensen hat találattal, Janurik Kinga tíz védéssel járult hozzá a sikerhez. Az angyalföldieknél Nagy Nóra jutott el hat gólig.

A játéknap utolsó mérkőzésén a DVSC Mosonmagyaróváron tudott nyerni, a hajdúságiaknál hárman (Toublanc, Jovovity, Hámori) is öt gólig jutottak.

KÉZILABDA
NŐI NB I
Alba Fehérvár KC–Győri Audi ETO KC 26–31 (15–17)
FTC-Rail Cargo Hungaria–Vasas SC 42–27 (21–10)
Váci NKSE–Mol Esztergom 31–31 (20–15)
Motherson Mosonmagyaróvári KC–DVSC Schaeffler 22–26 (11–11)

Motherson Mosonmagyaróvári KC Alba Fehérvár KC Mol Esztergom DVSC-Schaeffler DVSC Győri Audi ETO KC FTC-Rail Cargo Hungaria Váci NKSE női kézilabda NB I Mosonmagyaróvári KC
Legfrissebb hírek

NB I: Blagojevics nem zárkózik el a visszatéréstől

Labdarúgó NB I
2025.11.10. 10:05

Sako 2029 – nagy bejelentéssel indította a hetet a Győri ETO

Kézilabda
2025.11.10. 09:20

Nem tudott a tabella élére ugrani a Debrecen, simán kikapott az MTK-tól

Labdarúgó NB I
2025.11.09. 14:43

Jensen szerint egy szakértő véleménye miatt maradhatott le egy igazolásról a Fradi

Kézilabda
2025.11.09. 11:13

Veronica Kristiansen szerint a mostani minden idők legjobb Győri ETO-ja

Kézilabda
2025.11.09. 09:40

Nagy csatában maradt alul az FTC Brestben

Kézilabda
2025.11.08. 19:32

Gálameccs: kétség nem fért a Győr újabb BL-győzelméhez

Kézilabda
2025.11.08. 17:29

Norvég vendégek Győrben, francia összecsapás előtt a Fradi

Kézilabda
2025.11.08. 10:25
Ezek is érdekelhetik