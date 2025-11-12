Női kézilabda NB I: az Esztergom pontot veszített Vácott, a vártnál szorosabb meccsen nyert a Győr

A hazaiak a győzelemért támadtak, de Kajdon Blanka labdaeladását kihasználva a vendégek Horváth Fanni góljával hat másodperccel a vége előtt egy pontot megmentettek. Az esztergomi Varga Emília hét gólt szerzett, az Európa-bajnoki bronzérmes váci Csíkos Luca tíz alkalommal talált be.

A címvédő és Bajnokok Ligája-győztes Győr 31–26-os győzelemmel távozott az Alba Fehérvár otthonából. A vendégeknél Dione Housheer kilenc gólt szerzett, ezzel ő lett a mezőny legeredményesebb játékosa. A hazaiaknál Tamara Smbatian hétszer, Emilija Lazic hatszor talált be, Maddi Aalla Rotaeche 13 védéssel zárt.

A Magyar Kupa-győztes Ferencváros hazai pályán 15 góllal verte a Vasast. Darja Dmitrijeva és Orlane Kanor nyolc-nyolc, Vilde Ingstad Mortensen hat találattal, Janurik Kinga tíz védéssel járult hozzá a sikerhez. Az angyalföldieknél Nagy Nóra jutott el hat gólig.

A játéknap utolsó mérkőzésén a DVSC Mosonmagyaróváron tudott nyerni, a hajdúságiaknál hárman (Toublanc, Jovovity, Hámori) is öt gólig jutottak.

KÉZILABDA

NŐI NB I

Alba Fehérvár KC–Győri Audi ETO KC 26–31 (15–17)

FTC-Rail Cargo Hungaria–Vasas SC 42–27 (21–10)

Váci NKSE–Mol Esztergom 31–31 (20–15)

Motherson Mosonmagyaróvári KC–DVSC Schaeffler 22–26 (11–11)