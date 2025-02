Közel volt a meglepetéshez Debrecenben a TFSE a férfi röplabda Extraligában

A fővárosiak közel álltak a bravúrhoz, ugyanis 2:1-re és 23:19-re is vezettek, végül azonban mérkőzéslabdáig sem jutottak el, mert a debreceniek kubai légiósa, Leandro Lescay Franco ekkor egymás után három ászt szervált, majd támadásból is szerzett egy pontot, amivel csapata nemcsak a játékrészt, de később a mérkőzést is megfordította.

A játéknap másik két összecsapásán a listavezető Kaposvár és a második MÁV Előre is esélyeshez méltón, három szettben győzött: előbbi a harmadik helyezett MAFC otthonában, utóbbi hazai pályán a nyeretlenül sereghajtó Dunaújváros felett diadalmaskodott.

FÉRFI RÖPLABDA EXTRALIGA

Debreceni EAC–TFSE 3:2 (19, –21, –15, 25, 12)

MÁV Előre Foxconn–Dunaújvárosi KSE 3:0 (23, 15, 14)

MAFC–Fino Kaposvár 0:3 (–19, –23, –21)

Az állás:

1. Kaposvár 56 pont (19 mérkőzés)

2. MÁV Előre 49 pont (17)

3. MAFC 43 pont (19)

4. Kazincbarcika 36 pont (18)

5. Debreceni EAC 29 pont (19)

6. Pénzügyőr 28 pont (18)

7. Kecskemét 24 pont (17)

8. TFSE 21 pont (19)

9. Dág 19 pont (18)

10. Miskolc 16 pont (19)

11. Szeged 9 pont (18)

12. Dunaújváros 0 pont (19)