Ausztrál győztese lett az 50. salakmotoros Debrecen Nagydíjnak

2025.08.20. 21:47
Jason Doyle (Fotó: Getty Images)
Debrecen Nagydíj salakmotor Jason Doyle
A korábbi világbajnok, ausztrál Jason Doyle nyerte meg a jubileumi, 50. salakmotorversenyt, a Debrecen Nagydíjat, amelyet szerdán a Perényi Pál Salakmotor Stadionban rendeztek.

A meghívásos nemzetközi versenyre 16 vaspapucsos érkezett, és húsz alapfutamban mérte össze egymással a tudását. A győztes kiléte a két elődöntő után az ötfős fináléban derült ki.

Doyle már az alapfutamokban sem nem talált legyőzőre, magabiztos motorozással minden futamát esélyesként nagy fölénnyel nyerte meg. A világsztár mellett a dobogó második fokára a debreceni közönség egyik nagy kedvence, az ötszörös GP-győztes dán Niels Kristian Iversen állhatott fel, aki az elmúlt három évben kétszer hódította el a Debrecen Nagydíj trófeáját. A harmadik helyet a lett Jevgenijs Kostigovs szerezte meg.

A viadal egyetlen női résztvevője Hannah Grunwald volt, aki idén a FIM Woman Gold Trophy versenyén vált a szakág – nem hivatalos – női világbajnokává. A mindössze 18 éves versenyző, bár kifejezetten balszerencsés napot fogott ki, mégis megcsillogtatta tehetségét, ugyanis futamai közül kettőben is vezetett, de motorhiba vagy bukás miatt nem tudta befejezni ezeket.

A nagydíjon két magyar vaspapucsosnak is szurkolhatott a szép számú közönség, a többszörös Nagydíj-győztes Magosi Norbert mellett a fiatal titán, Lovas Zoltán is bemutatkozott, utóbbi a 13., előbbi a 15. lett.

 

