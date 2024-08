Párizs2024: az első kiemelt nyerte a női tollaslabdázók aranyérmét

A fináléban az első helyen kiemelt dél-koreai An Szi Jong 21:13, 21:16-ra győzte le a kínai He Bing Csiaót, aki a négy közé jutásért címvédő honfitársát búcsúztatta, az elődöntőben viszont a spanyol Carolina Marin 21:14, 10:8-ra vezetett ellene, amikor az európai hölgy megsérült és fel kellett adnia a mérkőzést, így végül még a bronzéremről is lemaradt, s az mérkőzés nélkül az indonéz Gregoria Tunjunk nyakába került.

PÁRIZS2024

TOLLASLABDA

NŐI EGYES

1. An Szi Jong (Dél-Korea)

2. He Bing Csiao (Kína)

3. Gregoria Tunjung (Indonézia)

4. C. Marin (Spanyolország)

5. Jamagucsi A. (Japán), R. Intanon (Thaiföld), Ohori A. (Japán), Csen Ju Fej (Kína)