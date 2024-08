Párizs 2024: már ma továbbjuthatnak Simon Petráék

Még a csoport második helye sem elérhetetlen a magyar válogatottnak, amely a spanyolok gyengélkedése miatt már a negyedik fordulóban kivívhatja a továbbjutást a B-csoportban. Ehhez a csütörtöki siker mellett az is kell, hogy Hollandia legyőzze Brazíliát (ez már pipa), továbbá Franciaország is felülmúlja Angolát. Mindhárom eredmény papírforma, de ahogyan a magyar–angolai meccsen elúszott a győzelmünk, még ezek a találkozók is tartogathatnak meglepetést.

Mivel az utolsó fordulóban Brazília–Angola meccset rendeznek, a spanyolok elleni siker után már nagyon sok mindennek kell rosszul alakulnia ahhoz, hogy öt ponttal ne jussunk be a legjobb nyolc közé. A ferencvárosi jobbszélső, Angela Malestein vezérelte Hollandiával játszunk a záró körben, s nem mi vagyunk az esélyesek, viszont bravúrral még a második helyre is odaérhetünk a hatosunkban. Az A-csoport még ennél is izgalmasabban alakul, már minden csapat nyert és veszített mérkőzést. A három északi topválogatott, Norvégia, Svédország és Dánia körbeverte egymást, ahogyan a negyedik továbbjutó helyért harcoló Németország, Dél-Korea és Szlovénia is egy-egy sikerrel áll a hármas összevetésben. Az utolsó két kör előtt az sem tűnik elképzelhetetlennek, hogy az északi hármas mind a hat hátralévő találkozót megnyeri a gyengébb trióval szemben.

Ne szaladjunk azonban ennyire előre, előbb még itt van a spanyolok ellen csütörtöki mérkőzés. Az tény, hogy nincsen jó olimpiája Ambros Martín csapatának, amely az első három mérkőzését simán elveszítette. Alacsony szerkezetű, sokat cselező együttes, amely a beállóit (Lysa Tchaptchet és Kaba Gassama) is szereti megjátszani. Ugyanakkor a technikai hibák sokasága és gyenge lábakon álló védekezése nagyon sebezhetővé teszi. A 22 éves irányító, Paula Arcos hosszú távon Nerea Pena utódja lehet, de a Vipers Kristiansand játékosa még nem képes úgy fazont szabni, mint a Ferencvárosban hét évet lehúzó elődje. A 2022-es Európa-bajnokság selejtezőjében Tatabányán 30–28-ra kikaptunk tőlük, de aztán Santanderben már a mieink örülhettek.

PÁRIZS 2024, NŐI KÉZILABDA

B-CSOPORT

14.00: Spanyolország–Magyarország

Hollandia–Brazília 31–24 (17–13)

16.00: Angola–Franciaország

AZ ÁLLÁS 1. Franciaország 3 3 – – 89–76 +13 6 2. Hollandia 4 3 – 1 122–111 +11 6 3. Angola 3 1 1 1 88–86 +2 3 4. MAGYARORSZÁG 3 1 1 1 84–86 –2 3 5. Brazília 4 1 – 3 97–100 –3 2 6. Spanyolország 3 – – 3 63–84 –21 0