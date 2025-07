Simon Petra fagyizott és Dzsúdló koncerten is járt; Klujber Katrin napozással tölti a nyarat

Klujber Katrin inkább a passzív pihenést választotta, már csak azért is, mert ahogy fogalmazott, helyrerakták a térdét, és nem szeretne megkockáztatni egy nem kívánt sérülést. Úgyhogy a SUP-on is csak szigorúan ülve evez. Simon Petra sem sportolással tölti az idejét, a sikeresen letett egyetemi vizsgái után végre elővehette azokat a könyveket, amelyeket el szeretett volna olvasni. A nyári melegben fagyizással hűsíti magát, azt is elárulta, melyik íz volt a kedvence.

Videónkból az is kiderül, Klujber Katrin is megengedte-e magának, hogy olyan finomságokat egyen, amit év közben nem lehet. Emellett beszéltek arról is, merre nyaraltak, valamint a Ferencváros Bajnokok Ligája csoportbeosztására is kitértünk.