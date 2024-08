Párizs 2024: Ligeti Dániel nem bírt a török klasszissal, kikapott a negyeddöntőben

A sportmászás három éve Tokióban debütált az ötkarikás játékok programján, akkor a három szám – gyorsasági (speed), ügyességi (boulder) és nehézségi (lead) – kombinált eredménye alapján hirdettek olimpiai bajnokot. A francia fővárosban az ügyességi és nehézségi együtt alkot egy éremosztó számot, a már lezajlott gyorsasági számot pedig külön rendezték. A nyolcas finálé nehézségét az adta, hogy míg a selejtezőben két nap eltéréssel rendezték az ügyességi és nehézségi számot, addig ezúttal egy napon belül kellett teljesíteni ezeket. A négy boulderútvonal tetejének elérése egyenként 25 pontot ért, ezek mindegyikére négy-négy perc állt a rendelkezésre, majd kevesebb mint egy óra szünet után következett a nehézségi mászás, itt köteles biztosítással hat perc és egyetlen kísérlet állt a mászók rendelkezésére a 100 pontot érő topfogás elérésére.

A három éve, Tokióban meglepetésre diadalmaskodó spanyol címvédő, Alberto Ginés López az ügyességi mászásoknál nem teljesített jól, 24.1 ponttal holtversenyben a hetedik helyen állt a sportág egyik klasszisával, az ötszörös világbajnok cseh Adam Ondrával, ezután a blokk után a japán Anraku Szorato állt az élen 69.3 ponttal.

Az már a nehézségi mászást először teljesítő, a számban vb-bronzérmes brit Hamish McArthur mászása után biztossá vált, hogy sem a spanyol, sem a cseh mászó nem lesz olimpiai bajnok, ennek ellenére mindketten nagyon szépen másztak, közel a topfogáshoz. A technikás fogások helyett inkább az erőre és az állóképességre alapozó útvonalon a Tokióban bronzérmes, világbajnoki címvédő osztrák Jakob Schubert kis híján elérte a fal tetejét, 96 pontot szerzett az ügyességiben összegyűjtött 43.6 pontja mellé, ezzel Ondrával együtt övé lett a legjobb eredmény leadben. Őt az ügyességi számban közel húsz ponttal megelőző brit Tony Roberts utasította maga mögé, miután majdnem olyan jól teljesítette a nehézségi számot, mint Schubert. Utolsóként a 17 éves Anraku állt oda a falhoz, aki tavaly világbajnoki ezüstérmet nyert a nehézségi számban: egy bravúros fordulást is végrehajtott mászás közben, az osztrák riválisát meg is tudta előzni az összesített eredményben, ám váratlanul korán leesett. Így be kellett érnie a második hellyel Roberts mögött, aki 19 esztendősen lett olimpiai bajnok, míg Schubert három év elteltével újfent harmadikként zárt.

PÁRIZS 2024

SPORTMÁSZÁS

ÖSSZETETT, FÉRFIAK

DÖNTŐ

1. Toby Roberts (Nagy-Britannia) 155.2 pont (ügyességi: 63.1/nehézségi: 92.1)

2. Anraku Szorato (Japán) 145.4 (69.3/76.1)

3. Jakob Schubert (Ausztria) 139.6 (43.6/96.0)

4. Colin Duffy (Egyesült Államok) 136.4 (68.3/68.1)

5. Hamish McArthur (Nagy-Britannia) 125.9 (53.9/72.0)

6. Adam Ondra (Csehország) 120.1 (24.1/96.0)