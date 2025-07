Bácsi Péter: Házigazdái lehetünk a legnívósabb UWW-rangsorversenynek

Kettővel több érmet szereztek birkózóink a BOK-csarnokban, mint a tavalyi UWW-rangsorversenyen. A legtöbb dobogós helyezés a kötöttfogásúakhoz köthető, 77, 82, 87 és 130 kilogrammban is egy-egy ezüst-, valamint bronzérmet szereztek a magyarok. A viadal egyben válogatóként is funkcionált, több súlycsoportban tisztább képet kaptunk arról, ki indulhat a szeptemberi, zágrábi világbajnokságon.

„Még van hátra verseny, de kezd összeállni a vb-csapat. Akadnak olyan súlycsoportok, amelyekben már most eldőlt, kié lesz a címeres mez, a nehézsúlyú Vitek Dárius például bebizonyította az ezüstérmével, hogy ő a legjobb ebben a kategóriában, kifejezetten éretten versenyzett, megmutatva, hogy bárkivel képes felvenni a versenyt” – fogalmazott Bácsi Péter, az MBSZ szakmai igazgatója.

Mindhárom Lévai fivér dobogóra állt. A 72 kilóban Somorján 19 évesen Európa-bajnok Levente harmadik lett (77 kg), a vb- és Eb-ezüstérmes Zoltán (82) a második helyen végzett, míg a vb- és Eb-bronzérmes Tamás (87) a dobogó harmadik fokára állt.

Bácsi Péter szerint kezd összeállni a világbajnoki csapat (Fotó: Kovács Péter)

„Mindhárom érintett súlycsoportban rivalizálás zajlik a válogatottságért, ez is közrejátszik a kimagasló eredményekben. Levi napról napra közelebb kerül a legjobbakhoz, megverte az azeri Süleymanovot, az övé hatalmas skalp, hiszen a súlycsoport egyik legjobbja. Fritsch Róbert ugyanitt ezüstérmes lett, ezzel jelezve, hogy egyelőre rutinosabb és érettebb Leventénél. Talán Robi mutatta meg a legtöbbet magából a mieink közül, kiválóan versenyzett. Noha Zoltán egy egyes meccsen legyőzte a végül bronzérmes Szilvássy Eriket, ebből sok következtetést egyelőre nem lehet levonni, utóbbi a súlycsoport vb- és Eb-ezüstérmese, az összes idei rangsorversenyen dobogós volt, nem egyszerű a helyzet, de mindent figyelembe véve még előnyösebb pozícióban van, mint Lévai. Nyolcvanhét kilóban egyelőre tisztán látszik, hogy Losonczi Dávid a legütőképesebb, ő most úgy szerzett ezüstöt, hogy betegséggel bajlódott. Ettől függetlenül Lévai Tamás is kiválóan birkózott, erős ellenfeleket vert meg.”

A női mezőnyben mindhárom éremből jutott egy nekünk, az Eb-ezüstérmes Bognár Erika (59) nem talált legyőzőre, a háromszoros U23-as Eb-3. Szabados Noémi (68) a második, a junior-világ- és Európa-bajnok Elekes Enikő (65) a harmadik helyen végzett.

„Bognár nem titkolt szándéka, hogy ötvenhét kilóban szerepeljen. Erősödni akar, és jó stratégia, hogy ennek érdekében ötvenkilenc kilogrammban versenyez. Szerzi az érmeket, ezúttal is megsüvegelendő teljesítményt nyújtott. Szabados Noémi is remekelt, végre jöttek a támadásai, ha a döntőben kicsit nagyobb hittel és önbizalommal birkózik, jobban megnehezítette volna az olimpiai ezüstérmes Kennedy Blades dolgát. Elekes Enikő is hasonló feladat előtt áll, nagyon fontos, hogy mindig higgyen magában.”

A szövetség szakmai igazgatója összességében így értékeli a Polyák Imre–Varga János-emlékversenyt: „Tanulságos viadal volt, többen kiemelkedő, magas szintű teljesítményt mutattak. A teljes csapatról el lehet mondani, hogy az időszaknak megfelelő állapotban van. Rendkívül nívós megméretésen vagyunk túl, különösen kötöttfogásban, ám mindhárom szakágról elmondható, hogy jó ütközetekből nem volt hiány. Az eredményeinkkel nem lehetünk elégedetlenek, ahogyan a rendezéssel sem: évről évre azt a visszajelzést kapjuk, hogy világszintű viadalt rendezünk, ez most sem volt másképp. Emiatt mondhatjuk el magunkról, hogy házigazdái lehetünk a legnívósabb UWW-rangsorversenynek.”