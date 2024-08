Megbeszélték, hogy mind a négy párbajtőröző fiú dobogóra áll

– Akadtak, akik már akkor is olimpiai aranyérmet emlegettek férfi párbajtőrözőinkről beszélve, amikor még meg sem szerezték a csapatkvótát. Most már elmondhatja: volt hasonló megérzése?

– Éremben reménykedtem, hiszen nyertünk már világkupaversenyt, és jobbára stabil teljesítményt nyújtottunk – válaszolta Dancsházy-Nagy Tamás, a férfi párbajtőr-válogatott vezetőedzője. – Mindenki az aranyért indul harcba, ám egy ilyen történet mindig sok összetevős, ráadásul ez olimpia volt, de azért átsuhant a fejemen néha a gondolat.

– És olyankor azt el kellett hessegetni?

– A versenynapon nem foglalkoztam ezzel, a felkészülés során, amikor éreztem a srácokban az átütőerőt, amikor érzékeltem, mennyire jó formában vannak, és mellette tudtam, milyen tudatosak, eszembe jutott. De próbáltam betenni ezt az érzést egy fiókba, és elzárni jó mélyre, mert tudtam azt is, hogy pillanatokon múlik a siker, és Siklósi Gergőn kívül mindenkinek ez volt az első olimpiája, amelyet ráadásul grandiózus létesítményben rendeztek, általunk nem megszokott nézősereg előtt vívtunk – több volt ebben a történetben a kérdőjel, mint hogy én akár csak egy fél percig is eljátsszak a gondolattal, nyerhetünk Párizsban.

– Azt mondja, tudatosak a fiúk. Mikor lettek azok? Hiszen még fiatalok.

– Amellett, hogy rendkívül intelligensek, a vívóintelligenciájuk is magas. Abban, hogy tudatosan készültek az olimpiára, közrejátszott az is, hogy mi is igyekeztünk őket felkészíteni. A mi alatt magam mellett Boczkó Gábort, Imre Gézát és Somfai Pétert is értem, vagyis az elődöket – a srácok látták őket versenyezni, vívtak ellenük, el-el kapták őket az utolsó éveikben, vagyis ott volt előttük a példa. A tudatos felkészüléshez szakemberek is hozzájárultak: mentáltrénerek fektettek jelentős munkát a csapatba az elmúlt három évben.

– A vívók gyakorta beszélnek az adott nap fontosságáról: egy edző is érezheti, hogy ez az a nap?

– Nekünk azért más a feladatunk. A felkészülés során meg kell írnunk a kottát, ezt minden esetben együtt, a fiúkkal tesszük meg, majd a versenyen karmesterként segíteni kell abban, hogy a zenészek, vagyis ez esetben a vívók „el is játsszák”. Egy edzőnek végig meccsben kell lennie, tehát a kilenc asszó során végig.

– A mérkőzés a nehezebb az edzőnek, vagy a meccsek közötti hosszabb, akár órákig tartó szünet?

– Engem az adott mérkőzés sokkal jobban megterhel, hasonló koncentrációs képességet kíván meg tőlem, mint a srácoktól a páston.

– Okozott önben feszültséget, hogy vajon mikor küldheti pástra Nagy Dávidot?

– Biztos voltam benne, hogy be fogom küldeni, mert tudtam, egy ilyen feszített versenyen csak akkor tudunk nyerni, ha három százszázalékosan koncentráló vívónk van a páston. Várható volt, hogy valamelyikük figyelme némiképp alábbhagy, nem azért, mert nem akar már odafigyelni, hanem mert ez a törvényszerű. Azt pedig megbeszéltük előre, ha éremért vívunk, biztosan beáll Dávid, mert a dobogóra négyen együtt lépnek fel.

– Pörgessük vissza kicsit az időt a döntő utolsó asszójáig, ott is a ráadás egy percéig. A páston ott állt a tanítványa, Siklósi Gergely, a csapata pedig az aranyért küzdött – mi futott végig önön?

– Két részre bontanám a kérdést. Az egyik az, hogy Gergőben nagyon megbízom, nagyra tartom őt vívóként és emberként is, azért tűntem kifelé nyugodtnak, mert biztos voltam benne, mindent megtesz azért, hogy ő adja a tust. A másik aspektusa a kérdésnek: Rióban, Tokióban és Párizsban is ott voltam a döntőben, kétszer egyéniben, harmadszor a csapattal – én a Jóistenhez fordultam, és azt kértem, mi lenne, ha ezúttal nem mi kapnánk, hanem mi adnánk a tust.

– Szokták mondani, hogy hiába egyéni sportág a vívás, a csapatsiker mindig más. Különleges. Ön is így gondolja?

– Egy ország vívótudását, sportágban betöltött szerepét leginkább a csapatok eredményei mutatják meg. Ha az egyéniben jó napja van egy vívónak, elsülhet a keze, odaérhet az elejére – ehhez persze jó versenyzőnek is kell lennie. De a csapatarany valóban más: erős párbajtőrt feltételez. A négy fiú nyert, de nyert a magyar párbajtőrvívás, a magyar vívás, és nyert Magyarország is.