Novak Djokovics parádés mérkőzés után aranyérmes

– Hogyan összegezné a látottakat?

– Nem úgy kezdtünk, ahogy szerettünk volna, abban biztos voltam, hogy úgy nagyon nehéz lesz az ausztrálok ellen, ha majd az utolsó három percben próbálunk fordítani. Nekünk kellett volna dominálni, és nem abban bízni, hogy az ausztrálok mindent elrontanak, mi meg valahogyan találunk egy-két gólt, hanem sokkal agresszívabban rá kellett volna menni a falra. Nem kiadogatni a labdákat az első lövőhelyzeteknél, hátha megint be tudjuk adni centerbe. Hiába kaptuk meg a fórokat, azoknak is hasonló volt a lélektanuk. Ha jó eredményt szeretnénk elérni ezen az olimpián, mindenkinek el kell döntenie, győzni akar, vagy azt akarja, hogy az ellenfél nyerjen.

– Van arra idő, hogy az Egyesült Államok elleni negyeddöntőig mindenki eldöntse, mit akar?

– Látniuk kell a lányoknak, hogy a passzolás sok esetben nagyon jól jön, csak nem akkor, amikor már nem lesz annál jobb helyzet. Sokszor még középről is kiosztottuk a labdát, hogy majd megjátsszuk a szélről a centert, nyakán a százkilós bekkel. Az Egyesült Államoknak nem lehet nekiugrani, nem kell össze-vissza lövöldözni, de fel kell mérni, ha lehetőség van, vállalkozni kell!

– A feladat adva van, le lehet-e győzni az amerikaiakat?

– Le lehet, a spanyolok is legyőzték. Nem azt terveztük, hogy már a negyeddöntőben találkozunk velük, de az éremért előbb-utóbb mindenkivel szembe jönnek. Játszottunk náluk két hivatalos meccset, egyet megnyertünk, egyet elvesztettünk, ez nem határozza meg az itteni mérkőzésünket, de mi szeretnénk ott lenni a négyben.

„Nagyon kemény mérkőzés volt, őszintén szólva alig emlékszem valamire, nehéz is erről most beszélni. Elég derekasan beleálltunk az eddigi meccsekbe, de valahogyan nem voltunk elég bátrak, inkább a centerjátékot erőltettük, miközben hátulról kellett volna lőnünk. Mindig benne van a győzelem és a vereség is egy mérkőzésben, nyilván készülünk az Egyesült Államokból, van rá másfél napunk, úgyhogy teljes mértékben belevetjük magunkat” – értékelt Faragó Kamilla, a válogatott szélsője.

Gurisatti Gréta, a válogatott átlövője szerint most nem a sok kapott gól volt a probléma: „Azt szoktuk mondani, hét-nyolc gól az a határ, amit még könnyebb túllőni a „sokgólos-felfogású” vízilabdában. Nem feltétlenül a kilenc kapott gól jelentette most a gondot, hanem az, hogy a végén nem azokra terheltük át a lövési lehetőségeket az ausztráloknál, akik addig nem voltak annyira eredményesek. Ha sikerül, kimaradhatott volna még két-három kísérlet, és azokból fordulhatunk. Van egy célunk továbbra is, leülünk, kivesézzük a gondokat, nem szabad sírni, összeomlani, mert menni kell előre!”

„Abszolút úgy éreztem, hogy a mi kezünkben lehet ez a mérkőzés. Támadásban kicsit tompák voltunk és lassúak, szerintem nehezen találtuk meg az egyensúlyt aközött, hogy mikor kell centerpasszt adni és mikor lőni. Az emberelőnyöket is túljátszottuk. Beszéltük, hogy jól fordulnak, de ez nem indokolta azt, hogy ennyire óvatosak legyünk. Nagyon gyors játékosok vannak nálunk is, ennyire ettől nem kellett volna tartani. Belevittük magunkat egy rettentően nehéz ágba. Meg kell fognunk a pozitívumokat, építeni kell magunkat. A meccskezdésre nagyon oda kell mad figyelnünk, hiszen azzal akadtak problémáink akár itt az olimpián is. Ha az Egyesült Államoknál az előny, abból nagyon nehéz lesz felállni.” – értékelt az M4 Sportnak Leimeter Dóra.

VÍZILABDA

NŐK

A-csoport

AUSZTRÁLIA–MAGYARORSZÁG 9–9 (1–1, 2–2, 3–2, 3–4) – szétlövéssel: 5–3

Párizs, 2500 néző. Vezette: Cabanas (spanyol), Alexandrescu (román).

AUSZTRÁLIA: PALM – ARANCINI 1, WILLIAMS 4, A. Andrews 1, Kearns, Halligan, Green. Csere: CH. ANDREWS 1, Gofers 1, Armit 1, Jackovich, Hearn. Szövetségi kapitány: Rebecca Rippon

MAGYARORSZÁG: MAGYARI A. – KESZTHELYI 2, Faragó K., Garda 1, Parkes 1, Vályi V. 1, Horváth B. Csere: SZILÁGYI D. 2, Gurisatti, Leimeter 1, Mahieu, Rybanska 1. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor és Mihók Attila

Emberelőny-kihasználás: 7/4, ill. 9/5.

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 2/2.

Kipontozódott: Green (18. p.), Rybanska (27. p.), Leimeter (32. p.)