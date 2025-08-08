Sportrádió

Cincinnati tenisztorna: Marozsán a második fordulóban, Cicipasz következik

2025.08.08. 06:59
Marozsán Fábián bejutott a második fordulóba Cincinnatiben (Fotó: Getty Images)
Címkék
férfi tenisz Marozsán Fábián ATP Cincinnati
Marozsán Fábián fordulatos mérkőzésen jutott be a cincinnati kemény pályás tenisztorna férfi versenyének 2. fordulójába, ahol a korábbi ATP-világbajnok görög Sztefanosz Cicipasz vár rá.

A világranglistán 5a. játékos csütörtökön a selejtezőből főtáblára került, hazai közönség előtt szereplő Colton Smith-szel (138.) csapott össze, pályafutása során először. A 22 éves ellenfél tavaly lépett a profik közé, és csak nyolc mérkőzést vívott eddig az ATP Touron.

A csütörtöki csatában a Vasas sportolója 1:1 után sorozatban öt gémet hozva besöpörte az első szettet, a második játszma viszont már szorosabban alakult: a magyar éljátékos a legrosszabb pillanatban, 4:5-nél veszítette el az adogatását, így Smith egyenlített. Az utolsó felvonásban Marozsán rendezte a sorokat, 3:3-nál brékelt, és onnan már nem engedte ki a kezéből a meccset, amely 2 óra 14 percig tartott.

A 32 között a 25. kiemelt Cicipasz (30.) következik.

A nőknél Bondár Anna (93.) az ausztrál Ajla Tomljanovic (86.) ellen kezd a főtáblán, Gálfi Dalma (101.) viszont kiesett a selejtezőben.

ATP 1000-es torna, Cincinnati
1. forduló (a 32 közé jutásért)
Marozsán Fábián–Colton Smith (amerikai) 6:1, 4:6, 6:4

 

