Losonczi: A bolgárral háromszor birkóztam, háromszor megvertem, remélem, negyedszer is meg fogom!

Mint megírtuk, Losonczi Dávid a kétszeres világbajnok és háromszoros Európa-bajnok azeri Rafiq Hüseynovot, majd az idei év Eb-győztesét, a szerbiai Alekszandr Komarovot legyőzve bejutott a szerda esti elődöntőbe, amely várhatóan 19 óra körül kezdődik, mégpedig az ugyancsak Európa-bajnok bolgár Szemen Novikov ellen.

Az ESMTK-KIMBA kiválóságának igazán szorosan alakult a negyeddöntője, hiszen a második menetben 2:1-es hátrányban akciókényszerbe került. Losonczit leküldték, ez nem osztott, nem szorzott – amennyiben kivédekezi. Nem könnyen, de végrehajtotta a feladatot, kettő-egy oda, maradt idő bőven a varázslatra. Jött is egy gyönyörű kitolás formájában, a szerb persze rögtön reagálni akart, ki is léptette a szőnyegről világbajnokunkat, meg kellett challenge-elni, meg is tettük, megnyertük, ezzel a mérkőzést is, 2:2-re, később szerzett ponttal.

„Tudtam, hogy nem léptem ki a végén, de ez bírófüggő, láttunk már olyat, hogy elvesznek tőlem egy tust… – mondta közvetlenül a nyertes negyeddöntője után a magyar újságíróknak Losonczi Dávid. – Tudtam, hogy bent vagyok, pont ránéztem a lábamra, egyből kértem is a challenge-et, bejött. Egyébként el is vettek tőlem egy pontot az elején, amikor kilépett a szerb, nem foglalkoztam vele, amikor a lentijét kivédtem, tudtam, hogy egyszer ki kell tolnom, azt megcsináltam és kivédekeztem. Amikor nyerek, annyira feldobódom és szeretem magam produkálni, hogy most is muszáj volt, kell a közönségnek a cirkusz, úgyhogy mindig megadom. Az első meccsem nagyon nehéz volt, besavasodtam, féltem is a fáradtságtól a második mérkőzés előtt, mert körülbelül fél óra volt köztük. Pont, mikor felmentem, kijött belőlem minden és már az elején nekimentem, annyira hátrált, éreztem, hogy meg lehet verni, sikerült is. A bolgárral háromszor birkóztam, háromszor megvertem, remélem, negyedszer is meg fogom! Sokat birkóztam edzésen Komarovval, Budapesten edzőtáboroztam is vele, de nem edz úgy, ahogyan kellene. Volt, hogy nem jött le edzésre, nem birkózott senkivel a saját súlyában lévők közül, csak kisebbekkel, és azt mondtam magamban, hogy olyantól nem kaphatok ki, aki nem edz úgy… Főleg az olimpia előtt, miközben én belerakok minden munkát. Az első olimpiám és már éremért tudok birkózni, ráadásul az utolsó meccs volt a miénk a délelőtti programban, mindenki minket nézett, megadtuk a módját!”

BIRKÓZÁS

FÉRFIAK

Kötöttfogás

87 kg

Nyolcaddöntő: Losonczi Dávid–Rafiq Hüseynov 5:2

Negyeddöntő: Losonczi Dávid–Alkeszandr Komarov (szerb) 2:2 – később szerzett ponttal