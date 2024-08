James és társai robognak az olimpiai arany felé

– Sikerült átgondolnia néhány perc alatt, mi is történt itt?

– Nem, még nem tudtam átgondolni, egyelőre csak nyilatkoztam. Meccs közben és most is azt gondolom, nagyszerű teljesítményt nyújtottunk, amit szerettünk volna, részben, a védekezést illetően megvalósult. Bíztunk abban, hogy támadásban kicsit eredményesebbek tudunk lenni.

– Mi a véleménye az amerikaiak kettős fórjairól?

– Gondolhatják, mit gondolok… A második félidőben csak labda nélküli kettős fórokból kaptunk gólt, miközben egy erősen véleményes ötméteres-szituációnál nálunk lazán továbbot intettek… Az olimpia az álmok versenye, de most nehéz álmodoznunk, és nem is ennek van itt az ideje. Nem akarom egyértelműen kimondani, de ez lehetett volna máshogy is, és nem kizárólag rajtunk múlt.

– Mi hiányzott a játékunkból, milyen plusz fordíthatta volna a javunkra a találkozót?

– Négy lőtt gól általában nem szokott elég lenni az amerikaiak ellen, ám ezt három kapottal is lehet ellensúlyozni. Úgy éreztem, az ellenfélnek sincs igazán esélye a gólszerzésre se hat hatból, de még a hat ötökből sem és ez velünk is így volt. Egy-két labda nélküli előnyt kaphattunk volna, esetleg megpróbálhattunk volna gyorsabb fórbefejezést, illetve belőni az esetleges ötméterest. A végén a hét a hatból lőttünk már gólt, de most nem tudtunk.

– Jelent motivációt az ötödik hely megszerzése?

– Muszáj, hogy jelentsen. Két nagyon erős ellenféllel játszunk, ezt a meccset nagyon nehéz feldolgozni és megemészteni, de már csak egy célunk lehet, az ötödik hely.