Gasper Okorn: Nem haragszom Lukácsra, nem szeretnék bosszút állni rajta, egyszerűen csak nem értem őt

„Tovább akarunk jutni!” – Mozgalmas idényt zárt. Tudott-e fejlődni, milyen volt a kaland a spanyol másodosztályú Menorcánál?

– Vegyesek az érzelmeim. Összességében pozitív volt, jó tanulópénz, most próbáltam ki magam először külföldön, szerintem sok tapasztalatot szereztem annak ellenére, hogy nem úgy végződött, ahogyan akartam. Szerencsére évad közben megegyeztem a Honvéddal, s így sikerült úgy befejeznem az idényt, ahogyan szerettem volna, megkaptam a kellő játéklehetőséget. – Visszajött a lendülete és az önbizalma is a Honvédnál?

– Abszolút. Talán egy kicsit döcögősen indultam, de az edzői stáb és a srácok is segítettek abban, hogy minél könnyebben felvegyem a ritmust és a kohéziót. – Spanyolországban sérüléssel is küzdött, ez már a múlté?

– Igen, viszonylag gyorsan felépültem, egy hónapot hagytam ki a combhajlítóm sérülése miatt. Nem szakadt el teljesen, csak minimálisan, amiatt volt szükségem három-négy hét rehabilitációra. – Milyen érzésekkel jött a válogatotthoz?

– Vártam, ez mindig felüdülés, pluszmotivációt nyújt az embernek. Mindenki motivált, aki tudott, eljött, várjuk a vébéselejtezőt és tovább akarunk jutni, ennek szellemében készülünk! Az edzéseken kell megmutatnom, hogy helyem van a pályán, bízom benne, hogy a kemény munkám eredményre vezet.