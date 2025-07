A magyar férfi kosárválogatott 20 pontos vereséget szenvedett a horvátoktól

A februári két, egyaránt megnyert Európa-bajnoki selejtező óta első mérkőzését játszotta szerda este a magyar válogatott Horvátországban. Mindkét fél a jövő héten startoló világbajnoki előselejtezőre készül, ami a házigazdának eggyel kínosabb, hiszen a horvátok igazi kosárnemzetet alkotnak, fennállásuk során először maradtak le a kontinensviadalról.

A mieink 13 fős keretéből a szegedi Cseh Botondot nem nevezte Gasper Okorn szövetségi kapitány, a hazaiak 14-es listáján (felkészülési találkozón beleférhet a bővítés) olyan sztárok kaptak helyet, mint az NBA-s Sacramento Kings csillaga, Dario Saric, a Real Madridban pattogtató Mario Hezonja vagy a New Orleans Pelicanst erősítő Karlo Matkovic – no meg a korábban Szolnokon játszó Roko Badzim.

A bordásfalaival tornateremre hajazó opatijai csarnokban jól kezdtek a mieink, elsősorban Benke Szilárd és Perl Zoltán pontjaival vezettünk az első negyedben, sőt, miután Nate Reuvers labdát szerzett, kiosztotta Váradi Benedeknek, aki hát mögötti passzal játszotta meg Vojvoda Dávidot, a veterán hátvéd pedig gólpasszt adott a zsákoló Reuversnek, a hazaiakat irányító Tomislav Mijatovic ki is kérte az első idejét. Nem használt, hamarosan 11 ponttal léptünk el, a horvátok leginkább büntetőkkel maradtak versenyben. A második negyedben már szép akciókkal is előrukkoltak, feljöttek kettőre, ekkor Okorn mester próbálkozott meg a rivális lendületének megtörésével. A tíz perc alatt dobott három kosarunk különösebben nem festett jól, de mivel Horvátország is csak 15 pontra volt képes, minimális, 35–34-es vezetéssel vonult a 15 perces pihenőre.

A magyar válogatott a folytatásban sem veszítette el a fonalat, visszavette a kezdeményezést, Reuvers tényleg úgy játszott, ahogyan egy honosított amerikainak kell. Hezonja meg úgy, ahogyan egy horvát vezéregyéniségnek, s a harmadik periódus végén dobott triplájával először jutottak négypontos, 61–57-es vezetéshez a hazaiak.

Aztán betörésből is eredményesek voltak, egyre jobban elhúztak a délszlávok, muszáj is volt újabb időt kérnie Okornnak. Átrohant a védelmünkön az ellenfél, és el is döntötte a kimenetelt, azonban sok biztató momentumuk volt legjobbjainknak. A záró negyedet nem volt jó végignézni, átélhettünk egy nulla tizenötös szakaszt a meccsen, kicsit szétestünk, és az is az igazsághoz tartozik, hogy tapasztalatlanabb játékosaink egyike sem mutatott meggyőző teljesítményt. Más kérdés, a horvát nemzeti együttes ebben az összeállításában nem a mi csapatunkhoz hasonló súlycsoport. 85–65

FÉRFI KOSÁRLABDA FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

HORVÁTORSZÁG–MAGYARORSZÁG 85–65 (20–28, 15–6, 26–23, 24–8)

Abbázia (Opatija), 500 néző. V: Hadzic, Hordov, Modric (horvátok)

HORVÁTORSZÁG: Kalajzic, J. Smith 4, HEZONJA 25/6, SARIC 11/3, MATKOVIC 15/3. Csere: Dreznjak 2, Radovcic 4, Skara 11, Ruzic 1, Nakic 5/3, Badzim 2, Krajnovic 5/3, Ljubicic, Svoboda. Szövetségi kapitány: Tomislav Mijatovic

MAGYARORSZÁG: Váradi 5/3, Perl 9/3, Benke 7/3, Golomán 8, REUVERS 18/12. Csere: Meleg 2, Vojvoda 10/6, Pongó Marcell, Filipovics, Valerio-Bodon 1, Pallai 3, Tanoh Dez 2. Szövetségi kapitány: Gasper Okorn

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–7. 9. p.: 15–26. 15. p.: 29–28. 17. p.: 29–34. 20. p.: 35–34. 22. p.: 37–42. 27. p.: 50–49. 30. p.: 57–57. 34. p.: 72–57. 39. p.: 81–60

Kipontozódott: Valerio-Bodon (36. p.)

MESTERMÉRLEG

Gasper Okorn: – Az első harminc perc választ adott az összes kérdésemre, az utolsó negyedet jelenlegi állapotunkban még nem bírtuk ezen a fizikailag kemény meccsen, amely nem volt barátságos találkozónak tekinthető, az ellenfél végig a faulthatáron játszott. Örülök, hogy ilyen tapasztalatot szereztünk, az első három negyeddel elégedettek lehetünk, az utolsó tíz percben sokat rotáltam a csapatot, nem akartam szerepeltetni Nate Reuverst és Perl Zoltánt, két nagyon fontos játékosunkat, ez a saját döntésem volt. Nem hiába jöttünk ide, elégedett vagyok, és optimista a folytatást illetően.