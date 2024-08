Erős holland kezdés után dán győzelem a női kézisek negyeddöntőjében

A mérkőzés első három gólját Hollandia dobta, majd 5–1-re és 10–7-re is vezetett, de az első félidő utolsó négy gólját Dánia szerezte, ezzel átvette a vezetést (11–10). Sőt, a fordulás utáni első négy gól is a dán csapaté volt, így a szünet előtt és után összesen 8–0-s rohamot produkálva gyakorlatilag el is döntötte a mérkőzést, hiszen ezután már nem okozott gondot neki a különbség megtartása.

A dánoknál a frissen Győrbe szerződő Kristina Jörgensen három gólt szerzett, Sandra Toft csak egy hétméteresre állt be. A hollandok magyarországi légiósai közül a két győri, Bo van Wetering és Dione Housheer volt a legeredményesebb 7-7 góllal, Angela Malestein (FTC) ötször talált be. A debreceni Tamara Haggerty egy gólt szerzett, Kelly Dulfer (Győr) nem volt eredményes.

A dán válogatott ellenfele az elődöntőben a Norvégia–Brazília összecsapás győztese lesz.

PÁRIZS 2024

KÉZILABDA

NŐK, NEGYEDDÖNTŐ

Dánia–Hollandia 29–25 (11–10)

Ld: Friis, Hansen 6-6, Höjlund, Vinter Burgaard 4-4, ill. Van Wetering, Housheer 7-7, Malestein 5

KÉSŐBB

13.30: Franciaország–Németország

17.30: Magyarország–Svédország – élőben az NSO-n!

21.30: Norvégia–Brazília