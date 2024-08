Öt másodpercen múlt az elődöntő – női kéziválogatottunk hosszabbításban kapott ki a svédektől az olimpián

PÁRIZS 2024, NŐI KÉZILABDA

NEGYEDDÖNTŐ

SVÉDORSZÁG–MAGYARORSZÁG 36–32 (16–15, 29–29, 31–29) – hosszabbítás után

Lille, 22 408 néző. V: A. Konjicanin, D. Konjicanin (bosnyákok)

SVÉDORSZÁG: BUNDSEN – HAGMANN 6 (1), Lindqvist 1, BLOHM 6, Thorleifsdóttir 1, Roberts 5, HANSSON 6. Csere: Eriksson (kapus), Carlson 2 (1), KOPPANG 7, Löfqvist 1, Strömberg, Axnér 1. Szövetségi kapitány: Tomas Axnér

MAGYARORSZÁG: BÖDE-BÍRÓ – Győri-Lukács 4, KLUJBER 11 (5), VÁMOS P. 6, Füzi-Tóvizi 1, Kuczora 4, Szöllősi-Schatzl 3. Csere: Papp N., Debreczeni-Klivinyi, Pásztor N., Márton G., Albek, Simon P. 3. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

Az eredmény alakulása. 3. p.: 2–0. 11. p.: 6–6. 17. p.: 9–6. 22. p.: 13–9. 25. p.: 15–12. 36. p.: 18–18. 38. p.: 19–20. 46. p.: 23–24. 55. p.: 26–27. 57. p.: 28–27

Kiállítások: 8, ill. 6 perc

Hétméteresek: 2/1, ill. 5/5

ÖSSZEFOGLALÓ

A csoportkör végeztével a párizsi olimpia kézilabdatornái a LOSC Lille labdarúgócsapatának otthonába költöztek: a futballmeccseken ötvenezer néző befogadására alkalmas, fedhető Pierre Mauroy Stadion játékterének egy részét egy hatalmas fekete függönnyel leválasztották, és az ezzel határolt területen belül, a futballpályát hosszában keresztezve építették be a kézisek játékterét. Ahol máskor az egyik labdarúgókapu kap helyet, ott a zsűriasztalt helyezték el, a kézikapuk a „fociüzemmódban” hosszantinak számító lelátók elé kerültek – a kialakított területen játszóknak huszonhétezren drukkolhattak a lelátóról. A csapatok a negyeddöntőt megelőzően nem edzhettek az új helyszínen, így azt a magyar és a svéd válogatott tagjai ugyanakkor ismerhették meg először, mint a helyszínre nagy számban érkező szurkolók.

A belga határ közelében található 237 ezres város lakói közül sokakat lázba hoz „miniolimpiájuk”, a kosárlabdatorna csoportkörének szintén a futballstadionban rendezett mérkőzései után az első kézimeccsekre, így a mienkére is rengetegen helyi látogatott ki, megtámogatva létszámukkal többek között válogatottunk szurkolóit. A magyarok közül jó páran a mérkőzés előtti kora délután, Párizsból utaztak át Lille-be a TGV-vel, amely a hazai államvasúton szocializálódott ember számára nehezen feldolgozható tempóval, az út jelentős részén 300 km/h-s sebességgel szállította át a piros mezbe öltözött drukkereket – a Nemzeti Sport helyszíni tudósítóival együtt – az észak-francia nagyvárosba.

Egy órával a kezdés előtt ámuldozva érkeztek meg a magyar csapat tagjai a bemelegítésre. Az első gyakorlatok alatt el-elkalandozott még a mieink figyelme, Márton Gréta csillogó szemekkel nézett körül a hatalmas lelátókon, Papp Nikoletta is fel-felnézett a magasba, s a többieken is látszott, milyen lelkesek attól, hogy egy ekkora stadionban, ilyen sok néző előtt játszhatnak majd. Negyeddöntős ellenfelükről, a svédekről kellemes emlékeket őriztek a mieink a közelmúltból: az olimpiára vezető út során, az áprilisi debreceni selejtezőtornán 28–25-re győztünk, s mindenki remélte, hasonló eredmény ismétlődik meg most is, nem pedig a tavaly decemberi világbajnokság középdöntőjében elszenvedett 26–22-es vereség.