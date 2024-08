Embiid élvezte a pillanatot, amikor a franciák az eredményhirdetésnél is pfujolták őt – videó

Aki látta, aligha feledi – a norvég válogatott ritkán látott magas színvonalú mérkőzésen nyert Franciaország ellen a női kézilabdatorna döntőjében. Nem akármilyen megkoszorúzása volt ez egy fantasztikus kézilabdázó pályafutásának: Stine Oftedal ezzel a meccsel intett búcsút a kézilabdának, stílszerűen egy arannyal – ez volt ráadásul a klasszis játékos egyetlen hiányzó trófeája a páratlan gyűjteményéből. Világbajnokságot korábban már háromszor is nyert hazájával, Európa-bajnokságot pedig ötször. Olimpián háromszor volt bronzérmes, ám az arany eddig hiányzott a vitrinjéből. De csak szombatig.

Ezek után nem csoda, hogy a meccs után egész Norvégia leborult Oftedal nagysága előtt: „Egész Norvégia örömkönnyet hullajthat egy olyan játékosért, aki tizennégy éven keresztül abszolút mindenét odaadta a nemzet zászlajáért” – írta szalagcímében a norvég vg.no portál.

„Ez... ettől nem lesz kevésbé különleges – nyilatkozta Oftedal arról, hogy ezzel a meccsel búcsúzott a kézilabdától, miközben megölelte csapattársát, régi harcos társát, Nora Mörköt. –Nagyon hálásak vagyunk ezért sok-sok évért. Mindent elértem ezekkel a lányokkal, amiről álmodtam. Túl szép, hogy igaz legyen. Hálát, büszkeséget és boldogságot érzek.”

De Oftedal búcsúja apropóján megszólalt a Max szakértője, Ole Gustav Gjekstad is, aki korábban 149-szer szerepelt a norvég férfi kézilabda-válogatottban, jelenleg pedig a női szakágban tevékenykedik az Odense edzőjeként: „Fantasztikus módja ez egy kézilabda-karrier befejezésének. Az olimpiai aranyat egészen hihetetlen érzés átélni. Ezt a történetet nem is lehetett volna jobban megírni” – méltatta honfitársát Gjekstad.

Oftedal könnyek között búcsúzott, miközben a csapattársak a magasba dobálták. De könnyezett egész Norvégia is: „Az olimpiai arany könnyeket kívánt az egész norvég csapattól. Nora Mörk megszerezte régóta várt olimpiai aranyát. Henny Reistad a második félidőben világszínvonalú teljesítményt nyújtott. Így tett Kari Brattset Dale is. Védekezésben és támadásban egyaránt” – írta még a vg.no portál, amely Katrine Lunde teljesítményéről is ódákat zengett: „Negyvennégy éves korában is megmutatta, hogy egy kapus ilyen korban is képes a legjobb formáját hozni. Pedig ilyenkor a többség már az öreglányok között játszik. A kapusfenomén a harmadik aranyát nyerte meg Párizsban, ezzel ő az egyetlen norvég nő, aki ezt elmondhatja magáról” – tért át a döntő további főszereplőire a norvég szakportál.

És apropó, főszereplők: Oftedal öt, Brattset hat, a sérülése miatt a torna első két meccsét kihagyó Reistad nyolc gólig jutott a meccsen. De valóban kiemelkedőnek védett Lunde is: 31 lövésből 12-őt megfogott, ez közel 40 százalékos teljesítmény. És nem mellékes: a norvég kapus ezzel az olimpiai arannyal minden idők legeredményesebb kézilabdázója lett. A nemzeti csapattal összesen 11 aranyat nyert, emellett hétszer a Bajnokok Ligája-trófeát is elhódította, ez világrekord.

Oftedal mellett Nora Mörkkel is kiemelten foglalkozott a norvég sajtó, és nem csak azért, mert csapattársához hasonlóan ő is örömkönnyeket hullajtott a döntő után. Egy lehetséges (ideiglenes?) visszavonulását lehetőségét pedzegették ugyanis a norvégok. „Felmérem a lehetőségeket. Nem fogok most azért itt állni, hogy kijelentsem, az utolsó nemzetközi meccsemet játszottam. De azt sem, hogy túl sok maradt a tankomban...” – fogalmazott sejtelmesen Mörk.

Az NTB-nek már konkrétabban fogalmazott, és ebből azért világosan kiderült, hogy végleges búcsúról biztosan nincs szó: „A szünet valószínűleg jó ötlet. Meg kell néznem, hogy meddig bírom még. Először is rendbe kell hoznom a testemet, mert fájdalommal játszani nem mulatságos dolog...” – mondta, de azt is hozzátette – s ezzel alighanem megnyugtatta rajongóit –, hogy két évig a klubcsapatában, az Esbjergben még biztosan láthatják majd a nézők.

Ezt az álláspontot egyébként megerősítette Thorir Heirgeirsson, a norvég válogatott izlandi szövetségi kapitánya is: „Ez ésszerűen hangzik – utalt Mörk mondataira a szakember. – Ahhoz, hogy ebben a sportágban szerepeljél, folyamatos belső motiváció szükséges, és ebből Norának akad bőven. De az egészség is fontos, és ebből a szempontból már elég régóta nehéz időszaka van. Most azt mondanám, hogy jól jönne neki, ha tartana egy kis szünetet.”

PÁRIZS 2024 NŐI KÉZILABDA

DÖNTŐ

NORVÉGIA–FRANCIAORSZÁG 29–21 (15–13)

Lille, 26 664 néző. V: Garcia, Lorente (spanyolok)

NORVÉGIA: KATRINE LUNDE – S. OFTEDAL 5, Skogrand 2, BRATTSET 6, Aardahl, REISTAD 8, Sanna Solberg 2. Csere: Silje Solberg (kapus), N. Mörk 3 (2), V. Kristiansen, Rushfeldt, Jacobsen, Herrem 3. Szövetségi kapitány: Thorír Hergeirsson

FRANCIAORSZÁG: Glauser – Toublanc 1, Flippes 3, Horacek 4 (4), FOPPA 3, Nze Minko, Valentini 2. Csere: Sako (kapus), Nocandy 1, Grandveaue, Granier 2, KANOR 5, C. Lassource, Bouktit. Szövetségi kapitány: Oliver Krumbholz

Az eredmény alakulása. 4. p.: 0–3. 11. p.: 5–4. 15. p.: 6–6. 19. p.: 7–7. 22. p.: 9–11. 25. p.: 11–12. 37. p.: 18–14. 42. p.: 21–15. 46. p.: 21–17. 49. p.: 24–17. 54. p.: 24–20. 59. p.: 28–20

Kiállítások: 6, ill. 0 perc

Hétméteresek: 4/2, ill. 5/4